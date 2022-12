Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Populair videoprogramma DaVinci Resolve eindelijk beschikbaar voor iPad

Toen Apple de iPad met de M2-processor aankondigde, in oktober, liet het bedrijf ook het programma DaVinci Resolve zien. Dit is een populair programma voor videobewerking. Nu, twee maanden later, is dat programma eindelijk beschikbaar voor iPadOS. Je kunt de app nu meteen uit de App Store downloaden.

DaVinci Resolve is een programma voor video-editing, dat vooral bekendstaat om zijn geavanceerde kleurencorrectie-aanpassingen. De software is al jaren beschikbaar voor andere besturingssystemen, zoals Windows, Linux en macOS. En nu is ook de iPad aan de beurt. Goed nieuws dus voor videomakers.

DaVinci Resolve op iPad

Mocht je al bekend zijn met het programma, dan voelt dit aan als een warm bad. En dat terwijl de interface toch op de schop gegaan is, zodat je die goed kunt bedienen op het touchscreen van de iPad. Je begint nieuwe projecten of laadt bestaande in. Die moeten dan wel uit DaVinci Resolve-versie 18 komen.



DaVinci Resolve biedt veel opties aan. Zo is er ondersteuning voor samenwerking met meerdere gebruikers, via de Blackmagic Cloud (Blackmagic is de ontwikkelaar van de app). Ook vind je nagenoeg alle tools in de iPad-app die je ook op andere platformen aantreft. Denk dan aan Cut Page, Source Tape, Fast Review, Sync Bin en meer.

Werkt met verschillende codecs

Bovendien zijn er een hoop opties met betrekking tot contrast, temperatuur, tonen en saturatie (verzadiging). Ook zijn er 3D-trackers en is er HDR-ondersteuning. De iPad-app support verschillende codecs, zoals H.264, H.265, ProRes en Blackmagic RAW. En er zijn ook een hoop functies met betrekking tot kunstmatige intelligentie.

Dat gaat allemaal via de DaVinci Neural Engine, waardoor bepaalde handelingen uitvoeren veel minder moeite kost. Je kunt clips importeren vanuit de cloud, lokale opslag of een externe schijf.

De app is tot slot geoptimaliseerd voor Apple Pencil, trackpads en het Magic Keyboard. Je hebt hier wel minimaal iPadOS 16 voor nodig, evenals een iPad met een M1-chip (of hoger, natuurlijk). Je downloadt de app gratis, maar de volledige versie kost eenmalig 114,99 euro.

