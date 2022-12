Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waarom de Apple Pencil niet werkt op de tiende-generatie iPad

De tweede generatie van de Apple Pencil is inmiddels al een flinke tijd op de markt. Het is dan ook raar te noemen dat de tiende generatie iPad deze niet ondersteunt. Maar waarom niet?

In oktober lanceerde Apple de iPad 10. Deze heeft een ander uiterlijk dan diens voorganger en ook voor het eerst een USB-C-aansluiting. Aan de binnenkant zit de A14 chip. Het is dus een flinke update, maar een ding ontbreekt: ondersteuning voor de tweede generatie Apple Pencil.

De Apple Pencil op de iPad

Het is een grote frustratie van veel Apple-volgers dat die Apple Pencil niet ondersteunt wordt. Om de eerste generatie Apple Pencil te gebruiken moet je een speciaal verlengstuk kopen. Het lijkt daarmee net zo’n meme te worden als de onhandigheid van de Magic Mouse.

iFixit besloot om de iPad 10 open te schroeven en te kijken waarom er geen ondersteuning is voor de Apple Pencil generatie 2. Het antwoord heeft iFixit gevonden, maar of het echt bevredigend is.

Voor het eerst heeft Apple de camera van de iPad 10 de camera aan de lange kant geplaatst. Dat is natuurlijk handig voor het videobellen. De hardware daarvoor zit precies op de plaats waar de magneten zitten bij de iPad Air die wel de Apple Pencil ondersteunt.

Er is een oplossing, maar…

Toch is dat geen excuus, want Apple heeft genoeg slimme koppen werken die daarvoor een oplossing kunnen vinden. Sterker nog, iFixit zelf heeft al een idee. Zo is het mogelijk om de magneten voor de Apple Pencil lager te plaatsen. Hiervoor zouden wel een aantal interne componenten verplaatst moeten worden.

Maar dit is niet de enige frustratie van iFixit. Het vindt ook dat de iPad te moeilijk te repareren is, aangezien het moederbord en de batterij zijn vastgelijmd. Daarnaast is het ook niet blij dat de USB-C-aansluiting is gesoldeerd aan het moederbord.

Natuurlijk heeft het voor Apple ook voordelen om de iPad 10 niet Apple Pencil-proof te maken. Het bedrijf kan hierdoor extra kabeltjes verkopen en lokt mensen naar duurdere modellen. Als je de Pencil wil gebruiken, kun je beter voor de Air gaan die duurder is.