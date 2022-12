Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iOS 16.2 nu op je iPhone: alle functionaliteiten en verbeteringen op een rij

De volgende grote update voor je iPhone, iOS 16.2, is vanaf nu beschikbaar. Consumenten met een Apple-smartphone krijgen hiermee toegang tot een hoop verbeteringen, toevoegingen en probleemoplossingen.

iOS 16.2 introduceert een karaoke-modus voor Apple Music, de Freeform-app én meer opties voor het toegangsscherm. Tijd om alles overzichtelijk op een rij te zetten.

iOS 16.2: alle verbeteringen en toevoegingen voor je iPhone

De iOS 16.2-update is sinds gisteravond beschikbaar en kan dus direct geïnstalleerd worden. Een aanrader, want naast een aantal nieuwe toevoegingen lost de software ook een pittig aantal problemen op.

🤔 Hoe installeer ik iOS 16.2? iOS 16.2 is handmatig te installeren via ‘Instellingen’ -> ‘Algemeen’ -> Software-update. De software wordt binnengehaald en kan geïnstalleerd worden door ‘Download en installeer’.

Freeform en Apple Music Sing

De twee grootste toevoegingen aan de functionaliteit-kant van iOS 16.2 zijn de komst van Freeform en Apple Music Sing. Twee applicaties die al van te voren aangekondigd waren.

Wie zijn iPhone vaak gebruikt om muziek te luisteren maar ondertussen liever zelf de ster uithangt, die kan vanaf nu meeschreeuwen tot de max. Apple Music introduceert namelijk een heuse karaoke-modus, waar je zelf de volledige controle over hebt. In het onderstaande artikel vertellen we je meer:

De tweede toevoeging is Freeform: een applicatie die tijdens WWDC 2022 al werd aangekondigd. Zie het als een whiteboard, maar dan op je iPhone of iPad. Dankzij iOS 16.2 is hij nu beschikbaar, maar Dennis deed al wel onderzoek om je op weg te helpen.

iOS 16.2: ook dit komt naar de iPhone

Naast de bovenstaande twee toevoegingen heeft iOS 16.2 nog heel veel meer te bieden. Voor het overzicht zetten we de iPhone-features voor je op een rij: