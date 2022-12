Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

HomePod-speaker in huis? Er staat een update klaar (en dit doet het)

Nadat Apple gisteravond onder andere iOS 16.2 heeft uitgebracht, komt het vandaag met nieuwe software voor de HomePod en HomePod mini.

De speakers zijn vanaf nu te updaten, maar wat doen ze precies en hoe voer je de installatie uit? OMT-redacteur Mark Hofman legt het uit.

Nieuwe software voor HomePod-speakers

Naast iOS 16.2, iPadOS 16.2, tvOS 16.2, watchOS 9.2 en macOS Ventura 13.1 heeft Apple deze week nog een update uitgebracht. Het gaat om de software waarop de HomePod en HomePod mini draaien.

Heel groot lijkt de update niet te zijn, maar efficiënt is het wel. De slimme speakers van Apple krijgen met softwareversie 16.2 een lading verbeteringen. Zo moeten ze vanaf de update beter presteren en meer stabiliteit garanderen.

Naast de verbeteringen rolt Apple ook ondersteuning uit voor de vernieuwde Woning-app die het bedrijf o.a. met iOS 16.2 introduceert.

Hoe installeer ik de HomePod-update?

Om een HomePod of HomePod mini te installeren hoef je in principe niet heel veel te doen. Doorgaans zorgt Apple ervoor dat de software automatisch bijgewerkt wordt. Heb je liever zelf de touwtjes in handen, dan kun je er ook voor kiezen om het handmatig te doen.

Hiervoor ga je, op een Apple-apparaat naar keuze, naar de Woning-app. Selecteer onder Woning de desbetreffende speaker. Vervolgens is het mogelijk om de update door te voeren.

Wat heeft iOS 16.2 je te bieden?

Apple bracht deze week onder andere ook nieuwe software voor de iPhone uit. iOS 16.2, zoals de update heet, is direct beschikbaar. Je kunt de update installeren door naar Instellingen -> Algemeen -> Software-update te gaan.

Hou er wel rekening mee dat iOS 16.2 geen kleine jongen is. Het is een vrij grote update, dus de installatie kan enige tijd in beslag nemen.

Wat maakt de update zo groot? Simpel: het arsenaal aan nieuwe functionaliteiten en verbeteringen. In het onderstaande artikel vertellen we je alles over die nieuwe update: