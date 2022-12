Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Google Chrome is dankzij nieuwe update iets liever geworden voor je Mac

Google Chrome heeft een update gekregen op macOS, Windows en Chrome OS. De populaire browser beschikt nu over twee nieuwe modi, namelijk geheugenbesparing en energiebesparing. Wel zo handig, aangezien de software bekend staat om zijn hevige verbruik. Deze update is dus meer dan welkom.

Wanneer je de update voor Google Chrome downloadt voor Mac, Windows of Chromebook, dan tref je de nieuwe modi binnen de instellingen aan. Binnen de instellingen zie je een nieuw kopje staan, genaamd Prestaties. Met de eerste optie maak je wat werkgeheugen vrij; met de tweede bespaar je wat energie.

Nieuwe opties voor Google Chrome

Zodra je de geheugenbesparing activeert, dan deactiveert Chrome automatisch tabbladen die je een tijdje niet gebruikte. Zo wordt het geheugen van je computer bespaard en blijven de andere tabbladen soepel werken. Je inactieve tabbladen blijven zichtbaar; zodra je ze opnieuw opent, worden ze opnieuw geladen.

Je regelt dit via Instellingen > Prestaties > Geheugenbesparing. Als je niet wilt dat Google Chrome specifieke sites deactiveert, klik je naast ‘Deze sites altijd actief houden’ op Toevoegen. Via Prestaties kun je overigens tevens de Energiebesparing activeren. Zodra die modus aanstaat, dan kun je veranderingen in de prestaties van games en video’s opmerken.

Energiebesparingsmodus voor Chrome

Deze modus is bedoeld voor mensen die zeker weten dat ze voorlopig geen stopcontact zien en toch willen werken op hun laptop. Wanneer je de modus activeert, dan de verlaagt Chrome “snelheid voor het vastleggen van afbeeldingen en andere achtergrondtaken om de batterijduur van je apparaat te verlengen”.

Je kunt deze functie automatisch voor je laten werken, maar dan nog moet je hem eerst activeren. Na het activeren springt de modus aan wanneer je de stekker uit het stopcontact haalt. Ook kun je de optie zo instellen dat die alleen aangaat op het moment dat de accu een percentage bereikt van twintig procent of lager.

Google