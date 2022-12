Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Gamen op je iPhone? Zo koppel je Nintendo Switch-controllers

Met de release van iOS 16 is het ein-de-lijk mogelijk om de controllers van je Nintendo Switch te koppelen met een iPhone. Superhandig tijdens het spelen van games op je smartphone. We leggen je uit hoe je de Joy-Cons aansluit op je Apple-apparaten.

Apple heeft deze prachtige verandering niet van de daken geschreeuwd, maar voor veel gamers is dit een geschenk uit de hemel. Joy-Cons werken trouwens niet alleen op je iPhone, maar ook op je iPad of Apple TV. Hoe chill is dat?!

Nintendo Switch-controllers koppelen met iPhone

Het handige aan het gebruiken van de Joy-Cons van de Nintendo Switch, is dat je zelf kan kiezen of je er één of twee gebruikt. Je kan zelfs de Nintendo Switch Pro-controller gebruiken! Hoe verbind je een Joy-Con met je iPhone? Dat legt OMT-redacteur Sabine je hieronder uit.

Haal eerst een Joy-Con los van je Nintendo Switch en houdt de Sync-knop van de controller ingedrukt. Dat is de zwarte knop aan de zijkant van de controller. Wacht tot de lampjes aanspringen en zich verplaatsen. Dit betekent dat de Joy-Con gevonden kan worden door andere apparaten, zoals je iPhone, iPad of Apple TV dus!

Zo maak je verbinding met Apple-apparaten

Ga nu naar de instellingen van je iPhone of iPad en druk op Bluetooth. De Joy-Con verschijnt vervolgens onder Andere apparaten. Er staat zelfs bij of het om de linker of rechter controller gaat! Druk erop zodra dit het geval is. Je iPhone maakt nu verbinding met de controller! Houd er wel rekening meer dat niet iedere game ondersteund wordt.

Om de Joy-Con aan te sluiten op Apple TV, doorloop je hetzelfde proces. Ga naar de instellingen van je Apple TV en open Afstandsbedieningen en apparaten. Druk vervolgens op Bluetooth. Wacht totdat de Joy-Con in beeld verschijnt en klik hem aan. De gamesessie kan beginnen!