Epic Games gaat full-on Fortnite en stopt niet voor Apple valt

Epic Games-CEO Tim Sweeney speelt Fornite in het echt en stopt pas met de juridische strijd tegen Apple wanneer die gewonnen heeft. Sweeney is voornemens de zaak voor het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten te laten voorkomen indien nodig. “Elke politicus moet bang zijn voor de macht die Apple heeft.”

Apple en Epic Games liggen al maanden met elkaar in de clinch. Een rechter deed eerder al uitspraak in hun zaak, waarbij Apple zich triomfantelijk tot winnaar verklaarde. Echter, beide bedrijven zijn in hoger beroep gegaan. En dat omdat de Fortnite-maker zich niet aan de richtlijnen van de App Store heeft gehouden.

Epic Games speelt Fortnite in het echt

In een interview met The Verge laat Sweeney weten de zaak voor het Hooggerechtshof te laten verschijnen en er alles aan wil doen om dit te winnen. Hij laat tevens weten een schikking te overwegen, maar alleen wanneer Apple aan zijn eisen voldoet. Elke ontwikkelaar moet volop de ruimte krijgen binnen de App Store volgens de Fortnite-maker.

Dat houdt in dat consumenten gewoon op andere manieren apps moeten kunnen downloaden, bijvoorbeeld direct bij een ontwikkelaar vandaan. Daarnaast moeten er alternatieve betaalmethoden toegestaan worden. Bovendien mag Apple er niets aan verdienen; alle commissies moeten derhalve ook gewoon verdwijnen volgens Epic Games.

Meer richting macOS gaan

De Fortnite-maker vindt bovendien dat iOS meer richting macOS moet gaan. “En we gaan net zolang door met de strijd totdat we krijgen waar we nu om vragen.” Ook ging de Epic Games-topman nog in op de invloed die Apple heeft op apps van anderen. Zo hing het even in de lucht dat Twitter uit de App Store zou verdwijnen.

“Ik vind het ongelooflijk gevaarlijk dat we een machtig bedrijf laten bepalen wie wat mag zeggen”, zo begint Sweeney zijn betoog. “Apple zou zomaar kunnen bepalen dat social media-apps geen meningen van Democraten mogen tonen. Daarom moet elke politicus bang zijn voor de macht die Apple naar zich toetrekt.”

