Fleur de boel op met shortcut voor emoji’s op je Mac

Er zijn verschillende plekken op je Mac waar je emoji’s kan gebruiken, bijvoorbeeld op WhatsApp of via Facebook. Je Mac(Book) heeft echter ook een eigen emoji-toetsenbord! Waar vind je deze? Dat legt OMT-redacteur Sabine je in dit artikel uit.

Soms wil je emoji’s gebruiken in een document, e-mail of andere toepassing. Je kan dan WhatsApp openen, een emoji in de berichtbalk plaatsen en deze te kopiëren en plakken naar een tekstveld naar keuze, maar dat is redelijk omslachtig. Hoe kan het beter? Met deze handige shortcut voor je Mac!

Speciaal toetsenbord op Mac

Het tevoorschijn halen van het emoji-venster op je Mac is vrij eenvoudig. Druk de toetsen Ctrl + Cmd + Spatie in op het toetsenbord van je Mac(Book). Voilà, er verschijnt meteen een venster in beeld waar je alle gezichtjes en andere icoontjes terugvindt. Easy peasy.

Zorg ervoor dat je cursor op de juiste plek in het tekstveld staat. De emoji verschijnt dan automatisch op de gewenste locatie als je er een aanklikt. Je meest gebruikte smileys vind je bovendien lekker makkelijk bovenaan, zodat je je favorieten altijd snel bij de hand hebt. Zo heb je nog sneller de juiste emoji voor elk moment gevonden.

Emoji’s van Apple

Eens in de zoveel tijd komen er nieuwe varianten naar Apple-apparaten, zoals je iPhone, iPad en Mac. Daarnaast heeft Apple zelfs zijn eigen Memoji uitgebracht. Dat is een soort emoticon van jezelf. Je kan deze zelf naar wens aanpassen. In macOS Ventura kan je zelfs je inlogscherm pimpen met een geanimeerde memoji.

Voordat je emoji’s verstuurt via de handige Mac-shortcut, is het handig om te weten dat er 15 varianten zijn die vrijwel altijd verkeerd geïnterpreteerd worden. Het gaat onder meer om situatie waarbij we denken dat het gaat om gevouwen handen, een vallende ster, een dansende vrouw en een persoon die zijn tong uitsteekt. Spoiler: dat klopt dus niet.