Misverstand van de maand: Apple wilde Twitter nooit verwijderen

Hoe hij er precies op kwam weten we niet, maar Elon Musk heeft laten weten dat het bestaan van Twitter niet in gevaar is. Althans, wat betreft de App Store. Afgelopen nacht sprak hij met Apple CEO Tim Cook.

Dat is in ieder geval het verhaal dat Elon Musk op Twitter deelt. Na het plaatsen van een video vanaf Apple Park, en een bedankje aan Tim Cook, laat de zakenman weten dat er spraken was van een pittig misverstand.

Twitter volgens Elon Musk niet weg uit Apple App Store

Eerder deze week werd duidelijk dat Elon Musk niet heel blij meer met Apple was. Volgens de kersverse eigenaar van Twitter wilde het bedrijf van Tim Cook de applicatie uit de App Store halen. Reden genoeg voor Musk om volop in de aanval te gaan.

Was dat nodig? Achteraf gezien niet. Op Twitter wordt duidelijk dat Musk een bezoek heeft gebracht aan Apple Park in Californië. Op het hoofdkantoor sprak de Twitter-eigenaar met Apple CEO Tim Cook over het platform, de toekomst en het misverstand dat is ontstaan.



Thanks @tim_cook for taking me around Apple’s beautiful HQ pic.twitter.com/xjo4g306gR — Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2022

“Goed gesprek”, zo laat Elon Musk weten. “Naast andere zaken hebben we het misverstand over Twitter en de App Store opgelost. Tim was heel duidelijk dat Apple nooit van plan is geweest dit te doen”.

Eind goed, al goed.

Flinke concurrentie iPhone

De grote iPhone-concurrent die Elon Musk wilde produceren gaat er dus ook niet komen. De Twitter CEO liet eerder weten dat, als Twitter uit de App Store en Play Store zou verdwijnen, hij het zelf moest gaan doen.

Daarbij liet hij ook al weten dat hij niet hoopt op dit scenario, maar het wel een mogelijkheid zou kunnen zijn. Nu alle problemen en misverstanden, in ieder geval met Apple, zijn opgelost zal de smartphone er waarschijnlijk niet komen.

Nog niet, want we hebben het hier natuurlijk wel over Elon Musk…