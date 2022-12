Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Problemen Apple Car zorgen voor vertraging en verlies van grootste ambitie

Het veelbesproken elektrische auto-project van Apple, de Apple Car, lijkt tegen problemen aan te lopen. Volgens Bloomberg heeft het Amerikaanse bedrijf van CEO Tim Cook de komst wederom uitgesteld. Al lijkt het daar niet bij te blijven.

De Apple Car zou niet alleen de eerste elektrische auto uit Cupertino worden, maar ook nog eens volledig autonoom kunnen rijden. Verder dan een zalig idee lijkt het echter niet te komen.

Elektrische auto Apple uitgesteld

Bronnen die bekend zijn met het project melden tegenover Bloomberg dat de Apple Car wederom vertraging heeft opgelopen. Als de berichtgeving klopt zal de elektrische auto pas in 2026 op de markt verschijnen. Gezien het verloop van het controversiële project gokken we dat het best nog wel eens later kan worden.

Volgens diezelfde bronnen lijkt Apple overigens wel al in kaart te hebben wat de elektrische auto moet kosten. Waar voorheen gesproken werd over een prijs van 120.000 dollar laten bronnen nu weten dat de Apple Car onder de 100.000 dollar moet kosten. Dat klinkt zeer positief, maar het heeft helaas wel een pijnlijke reden.

Autonomie lijkt niet te lukken

Officieel was het project nog niet, maar in de wandelgangen was er al aardig wat enthousiasme. De Apple Car zou namelijk een elektrische auto moeten worden die volledig gericht zou zijn op autonoom rijden. Makkelijker gezegd: het voertuig zou zonder bestuurder op zijn bestemming aan kunnen komen. Knight Rider in het echt, dus.

Het probleem is echter dat de technologie achter autonoom rijden ontzettend ingewikkeld is. Dusdanig dat Apple nu zijn verlies pakt en afstand neemt van de functionaliteit. Niet in zijn geheel, want de bronnen melden dat de elektrische auto zijn autonome werk nog wel op snelwegen zou kunnen doen.

Een pittige shift in ambitie als je bedenkt dat de elektrische auto eerder gericht was op autonomie niveau 5: het hoogst mogelijke niveau op dit gebied.