DuckDuckGo blokkeert nieuwe Google-functie die voor flinke ergernis zorgt

DuckDuckGo is een zoekmachine die privacy in een hoog vaandel heeft staan, maar de dienst doet meer. Nu kondigt het een nieuwe functie aan die een einde maakt aan een grote Google-ergernis.

Een van de vervelendste dingen op het internet zijn natuurlijk pop-ups. Zo komen vaak ongevraagd als je een pagina aan het bekijken hebt en dan moet je ze weer wegklikken. Een nieuwe voorbeeld daarvan is om in te loggen via Google. DuckDuckGo maakt daar een einde aan.

DuckDuckGo blokkeert irritante Google pop-up

De app gaat namelijk dat soort pop-ups blokkeren. Je komt ze tegen op bepaalde sites als Reddit en Booking.com. Zodat je de website laadt, komt de Google aanmeldoptie meteen in beeld. Dat wordt nu dus voorkomen.

DuckDuckGo voorkomt dat nu in alle services die het aanbiedt. Dat betekent dus dat die pop-ups geblokkeerd worden in de apps voor iOS en Android, maar ook in de extensies voor Chrome, Firefox en Edge. Volgens de zoekmachine worden gebruikers daarmee gespaard zullen worden van storende en misleidende pop-ups. Hierdoor krijg je een schonere ervaring en meer privacy.

‘Een donker patroon’

Het lijkt je leven wat makkelijker te maken om snel in te kunnen loggen op een site, maar dat is vooral voordelig voor Google. Op die manier kan het bedrijf nog makkelijker gegevens over je verzamelen. Doordat de pop-up zo prominent in beeld komt, lijkt deze moeilijk te ontwijken volgens DuckDuckGo.

Met de nieuwe functie van kun je overigens nog steeds via Google inloggen, maar alleen als je dat zelf wil. “Google maakt gebruik van een donker patroon door u te dwingen in te loggen wanneer u dat anders misschien niet had gedaan,” vertelt DuckDuckGo product director Peter Dolanjski aan Gizmodo.

Om de nieuwe functie te gebruiken, hoef je niet een nieuwe DuckDuckGo app te installeren. Je kunt gewoon je huidige app of extensie gebruiken en die updaten.