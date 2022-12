Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Disney+ tot Netflix: magistrale Mac-app verzamelt alle streamingdiensten

Hoewel je prima content op Disney+ of Netflix op je Mac kunt bekijken, werkt niet elke video-streamingdienst even goed binnen een browser als Safari. Maar niet getreurd, want er is nu een app beschikbaar voor Mac-gebruikers die de problemen oplost. Het maakt niet uit welke dienst je gebruikt, je kunt de content checken.

De oplossing: de Friendly Streaming Browser. Dit is een browser met een handige picture-in-picture-modus die met de meeste websites werkt (in tegenstelling tot Safari, dus). Daardoor kun je dus een aflevering of film kijken terwijl je ondertussen andere dingen aan het doen bent op het scherm van je Apple-computer.

Disney+, Netflix en meer bekijken

Wanneer je de browser gebruikt, dan krijg je ook best wat opties voorgeschoteld. Zo pas je de helderheid, verzadiging, het contrast en de transparantie aan. Het maakt dan niet uit welke video je bekijkt of welke site je gebruikt. Daarnaast speelt de Friendly Streaming Browser ook gewoon lokaal opgeslagen content af.

Je kunt bestanden afspelen met de volgende formaten: MPEG, AVI, ASF, WMV, WMA, MP4, MOV, 3GP, OGG, Real, WAV en FeLV. De browser is nu beschikbaar in de App Store. Na het downloaden kun je het programma meteen openen en gebruiken zoals je wil. De browser is gelukkig lekker gebruiksvriendelijk.

Gratis of met een licentie

Je moet er wel rekening mee houden dat je tenminste macOS High Sierra 10.13 of later op je apparaat hebt staan. De kans is groot dat dit het geval is, maar we zetten het er voor de zekerheid gewoon bij. De download is in principe gratis, maar je kunt ervoor kiezen om een licentie af te nemen bij het ontwikkelteam.

Niet alleen blokkeer je met zo’n licentie advertenties, ook steun je het team achter de handige app waarmee je diensten als Disney+, Netflix en Apple TV+ bekijkt. Links naast de adresbalk zit overigens een knop waarmee je toegang krijgt tot alle diensten; je kunt hier ook je persoonlijke selectie aan toevoegen.

