De 5 golf-apps op iPhone en Apple Watch die je moet hebben

Golf is een prachtsport. Het zal zeker niet iedereen bekoren, maar het wordt wel gezien als een van de moeilijkste sporten ter wereld. Daarom kan kan het zeker geen kwaad om deze fantastische apps voor je Apple Watch en iPhone te installeren om je game te verbeteren.

Op een green is er die tergende spanning. Maak je die put? En ook de afslag kan ook zenuwslopend zijn, want voordat je het weet mep je de bal in de bosjes. Deze apps kunnen je wellicht van dienst zijn.

Als een baas de baan op met je iPhone en Apple Watch

Toegegeven: een bibberend apparaatje aan je pols op het moment van je slag is weinig ideaal. Maar dat betekent niet dat de Apple Watch je niet ook kan helpen met onder andere de juiste slagen, je hartslag, je concentratie en het bijhouden van je scores. Dit zijn absolute aanraders voor als je baan opgaat.

#1 Zepp Golf op iPhone, iPad en Apple Watch

Met deze app kun je je swing aanzienlijk verbeteren. De software analyseert je slag en stelt verbeteringen voor. Daarnaast is het ook mogelijk om met de app video’s te maken op de iPhone- of iPad-versie. Mocht je geen Apple Watch hebben, dan is er een speciale sensor die je op je handschoen kan bevestigen.

#2 Tag Heuer Golf

Het komt zelden voor dat iets uit de stal van Tag Heuer gratis is. Deze golf-app is dat zowaar wel. Het heeft handige functies zoals informatie over ruim 40.000 banen. Zo zie je bijvoorbeeld hoe groot de afstand is tussen de green en de hazards. Het geeft je Apple Watch in ieder geval dezelfde functies als het Tag Heuer Connected Modular 45 Golf Edition-horloge. Dat speeltje kost je 2.000 euro kost. Dan is dit zelfs met een Apple Watch erbij een koopje.

#3 Golf.nl

Deze app is eigenlijk een iPhone-app, maar zeker wel handig om te hebben. De app is te gebruiken als een digitale scorekaart waarbij je handicap automatisch wordt aangepast. Daarnaast kan je makkelijk de golfscores van vrienden zien als zij de app ook gebruiken. Enig nadeel is wel dat je een NGF-nummer nodig hebt (Nederlandse Golf Federatie).

#4 Golf GameBook Scorekaart & GPS op je Apple Watch

Als je van een uitdaging houdt, dan is deze app absoluut aan te raden. Hier houd je namelijk de scores bij van een hele groep. Daarnaast is het mogelijk om toernooitjes op te zetten. Op je Apple Watch kun je daarnaast vier vrienden real time in de gaten houden. Dus als iemand op vakantie een balletje mept, zie je meteen zijn resultaten.

#5 Golfshot

Dit is een absolute must-have voor golfers. Met de Apple Watch- en iPhone-app krijg je een zeer gedetailleerd overzicht van de hole waarop je speelt. Daarvoor kan je zelfs satellietbeelden gebruiken. De app beschikt over informatie van meer dan 45.000 banen wereldwijd.

De app is gratis, maar voor de premium-functies betaal je vanaf 8,99 euro per maand. Daarvoor krijg je wel golftips van experts zoals Martin Chuck, Sean Foley en Don Saladino en zijn er meer dan 400 behulpzame video’s.