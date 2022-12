Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Dit is wat we tot nu toe weten over de AR/VR-headset van Apple

Het is inmiddels wachten op de presentatie van de Apple-headset. Deze wordt een combinatie van Augmented en Virtual Reality (AR en VR). Maar wat weten we verder nog van dit langverwachte product van Apple?

Apple heeft al twintig jaar lang geëxperimenteerd met virtual en augmented reality. Zo is daar onder andere augmented reality uit komen rollen voor iOS en iPadOS. Een headset bleef echter uit.

Apple AR/VR-headset bedoeld voor doorsnee gebruik

Wat weten we ondertussen van deze headset? Deze gaat sowieso lijken op vergelijkbare headsets zoals de Meta Quest, maar dan kleiner en lichter. Volgens een rapport van The information wordt de bril slank en gebogen.

Vervolgens kan deze bevestigd worden door een hoofdband van mesh-materiaal die verwisselbaar is. Net zoals bij de Apple Watch kun je dan straks de hoofdband verwisselen in verschillende kleuren.

Daarnaast stelt technologiejournalist Mark Gurman dat Apple zich richt op drie hoofdfuncties: gamen, media en communicatie. Vooral dat eerste is bijzonder interessant. Mobile gamen op bijvoorbeeld een iPhone is groot, maar met de bril kan Apple zelfs écht de concurrentie aangaan met de PSVR van Sony.

Overnames door Apple

Ook heeft Apple een flink aantal AR- en VR-bedrijven overgenomen. Hieronder valt onder andere de startup Metaio. Het bedrijf heeft verschillende toepassingen ontwikkeld voor bijvoorbeeld Ferrari die een augmented reality showroom met die tools liet maken.

Volgens de geruchten werkt Apple overigens niet aan één, maar juist aan drie verschillende AR/VR-headsets. Volgens Mark Gurman gaan deze nu nog door het leven met de codenamen N301, N602 en N421. De N301 is volgens hem de eerste die uit zal komen. De N602 is goedkoper en zou later gelanceerd moeten worden. De N421 is dan weer een AR-bril, waarvan nog geen releasedatum bekend is.

Ook is het vrijwel zeker dat de headsets op het zogenoemde RealityOS gaat draaien. Dit woord werd namelijk teruggevonden in upload-logbestanden in de App Store.

Reality Pro wordt een dure gadget

Die codenamen gaan natuurlijk wel veranderd worden. Ook daarover wordt druk gespeculeerd. De meest aannemelijke naam van de eerste versie is Reality Pro. De term Pro kennen we natuurlijk al van de iPhone, iPad, Mac en AirPods en is inderdaad het duurdere model. Bij de N602, die later komt, wordt het dus gewoon Reality.

Gurman komt ook met een prijsschatting op de proppen, alleen is die nog vrij ruim. De nieuwe bril zou tussen de 2.000 en 3.000 dollar moeten kosten. Dat de aanschafprijs zo hoog ligt, komt door het gebruik van krachtige onderdelen door Apple.

Aan de binnenkant van de AR/VR-headset zit waarschijnlijk een M2-chip, die we kennen uit de Mac. Daarnaast heeft het apparaat 15 camera’s. Acht van deze camera’s zijn bedoeld voor augmented reality. De rest zal naar waarschijnlijkheid gebruikt worden voor biometrie.

Daarnaast krijgt de Apple-bril twee OLED-schermen met een ontzagwekkende resolutie van 4000 pixel per inch. Dat is de hoogste resolutie voor een VR-bril die dan te koop zou zijn. Verder wordt aangenomen dat er nog twee kleinere schermen komen aan de zijkant voor het perifeerzicht. Hiervoor worden vermoedelijk AMOLED-schermpjes met een veel lagere resolutie gebruikt.

Goed ruimtelijk geluid

Ook wordt aangenomen dat de headset geleverd wordt met draagbare randapparatuur. Hieronder valt bijvoorbeeld een ‘vingerhoedje’ waar je waarschijnlijk functies mee bedient. Daarnaast krijgt dat de headset mogelijk spatial audio.

De lanceringsdatum kan overigens wel eens eerder zijn dan we dachten. Het zijn hardnekkige geruchten dat er in januari een speciaal event komt van Apple. Even geduld dus nog.