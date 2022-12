Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple Watch zo gloed als nieuw: zo maak jij je smartwatch veilig schoon

Niet alleen je iPhone wordt smerig als je ‘m veel gebruikt, wat te denken van je Apple Watch. Gelukkig zijn er manieren om ‘m weer helemaal schoon te krijgen. Zo is die weer zo goed als nieuw.

Je iPhone raak je natuurlijk altijd aan, zelfs met je vieze vettige vingers. Maar een apparaat dat je wellicht vergeet is je Apple Watch. Niet alleen raak je ‘m de hele tijd aan met je vingers, hij zit ook nog eens de hele dag om je pols. De smartwatch goed schoonmaken is dus een must.

Zo maak je jouw Apple Watch schoon

Natuurlijk wil je jouw Apple Watch wel goed schoonmaken, zodat die niet kapot gaat. Wij geven je tips om dat veilig te doen. Zo kan er helemaal niets mis gaan en heb je geen last van smerigheid.

De kast van je Apple Watch schoonmaken

Als eerste vertellen we je hoe je de kast van de Apple Watch schoonmaakt, oftewel het apparaat zelf. Het klinkt misschien heel stom, maar het is belangrijk om ‘m eerst van de lader af te halen en het apparaat uit te zetten (voordat wij boze e-mails krijgen). Als je klokje een bandje heeft dat niet tegen water kan, haal die er dan af.

Veeg je Apple Watch schoon met een niet-schurende en pluisvrije doek. Maak ‘m desgewenst nat en houd het apparaat 10 tot 15 seconden onder warm stromend water.

Draai en druk de Digital Crown onder het water om viezigheid daaronder te reinigen.

Droog het hele apparaat met een niet schurende en pluisvrije doek.

Het is volgens Apple mogelijk om je Apple Watch schoon te maken met bepaalde alcoholdoekjes. Maak vooral niet schoon met zeep of andere schoonmaakmiddelen. Daarmee kun je de Apple Watch beschadigen.

Apple Watch bandjes schoonmaken

De kast van je Apple Watch is één ding, maar je wil natuurlijk ook een schoon bandje hebben. Die moet je ook regelmatig schoonmaken, want al die bacteriën die zich daarin verzamelen door zweet en andere oorzaken zijn ook niet fijn.

Siliconen of bandje

Voor de verschillende bandjes zijn natuurlijk verschillende manieren van schoonmaken. Zo ligt het voor de hand dat je siliconen bandjes vaak schoon moet maken. Die zijn natuurlijk vooral gemaakt om de Apple Watch te gebruiken tijdens het sporten.

Voor een simpele reiniging veeg je ‘m schoon met een niet schurende pluisvrije doek. Voor een wat diepere reiniging gebruik je warm water en milde handzeep. Daarna maak je ‘m droog met de niet-schurende pluisvrije doek.

Nylon of metalen bandje

Een nylon of een gevlochten bandje houdt natuurlijk veel makkelijker vuil vast dan een siliconen exemplaar. Apple raadt aan geen zeep te gebruiken, maar alleen een niet-schurende pluisvrije doek die je indien nodig nat maakt. Het kan wel makkelijker zijn om sommige delen met een tandenborstel te reinigen.

Leren bandje

Leer kan slecht tegen water, dus laat ‘m vooral niet weken en houd ‘m ook niet onder de kraan. Je kunt een niet-schurend pluisvrij doekje licht natmaken als het niet anders kan. Zorg er wel voor dat het vocht niet op één plek terechtkomt.