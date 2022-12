Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

De schaamteloze Apple Watch Ultra-kopie die flink goedkoper is

In de techwereld zien we regelmatig gadgets voorbijkomen die flink lijken op een model van een ander merk. Maar zo duidelijk als deze Apple Watch Ultra-kopie zien we het zelden.

Sinds dit jaar verkoopt de iPhone-maker de Apple Watch Ultra. Dit is de smartmatch voor mensen die het uiterste vragen van hun klokje. Zo heeft dit exemplaar features die duikers en avonturiers zeker van pas komen.

Apple Watch Ultra gekopieerd

Je kunt veel van de Apple Watch Ultra zeggen, maar laten we eerlijk zijn: echt heel mooi is die niet qua uiterlijk. Deze smartwatch moet het vooral van zijn sterke innerlijk hebben. Het is dan ook raar dat iemand de buitenkant van de gadget na wil maken.

Toch gebeurt het echt. In India is er namelijk een kopie te koop. En met kopie bedoelen we ook echt een kopie. Echt alles is nagemaakt. Zo heeft deze precies dezelfde knoppen, een oranje rand op de kroon, de oranje knop en zelfs precies de 10 luidsprekergaten.

Natuurlijk gaat de vergelijking niet op bij de binnenkant van het horloge. Dit Indiase model kan nooit tippen aan de echte Apple Watch Ultra op het gebied van specs. Deze kopie komt niet veel verder dan draadloos opladen en een Always on Display. Daarnaast heeft deze nog een 1.95-inch display met een helderheid van 600 nits.

Schaamteloos

Wat helaas ook niet zo goed gelukt is, is om het bandje van de Apple Watch Ultra na te maken. Het ziet er ongeveer hetzelfde uit, alleen is deze gemaakt van rubber. Schijnbaar is het namaken van een bandje toch lastiger dan gedacht.

Volgens de maker van deze kopie is dit gadget “Ontworpen met perfectie”. Als je dus een kopie wil qua uiterlijk en het je voor de rest totaal niet boeit wat die kan en niet optimaal aansluit op je iPhone, dan is dit wellicht jouw model.

Natuurlijk ben je benieuwd hoe duur is deze Apple Watch Ultra-kopie is. Normaal kost deze zo’n 7.999 Indiase rupees, maar nu is deze afgeprijsd tot 3.999 rupees. Dat betekent dat je er omgerekend zo’n 45 euro voor betaalt.