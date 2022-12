Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Sporten met je Apple Watch? Dit zijn 5 onmisbare tips

De Apple Watch is een van de handigste gadgets naast je iPhone. Niet alleen krijg je meldingen van je telefoon en kun je betalen met Apple Pay, ook is het je ideale hulp voor tijdens het sporten.

Dit jaar mag je met recht bijzonder noemen voor de Apple Watch. Er kwam niet één nieuw model, maar juist drie. Naast de Ultra, was er ook ruimte de Series 8 en de nieuwe SE.

Nog beter trainen met je Apple Watch

Maar naast dat de Apple Watch er prachtig uitziet, is het ook de ideale hulp tijdens het sporten. Toch kan het allemaal nog net wat beter, dus geven wij je drie tips om het uiterste uit je workouts te halen. Dit kun je voor Apple’s VP Fitness Technologies Jay Blahnik nog beter doen.

#1 Verander je interface

Tijdens een workout zie je op je Apple Watch gedetailleerde informatie zoals je hartslag en de duur van een oefening. Is dit niet wat je wil? Dan kun je jouw interface veranderen zodat je bijvoorbeeld andere gegevens ziet tijdens het sporten.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan snelheid, cadans, of hoogteverschillen. Het is heel simpel om te veranderen van interface. Hiervoor hoef je alleen maar aan de kroon van je Apple Watch te draaien.

#2 Gebruik aangepaste workouts

Op je Apple Watch kun je kiezen uit allerlei verschillende workouts. Hardlopen, fietsen, of wandelen; ze staan er allemaal in. Je kunt echter ook zelf je workout maken. Zo kun je bijvoorbeeld pauzes toevoegen, zodat je bijvoorbeeld 30 seconden een setje doet en 30 seconden rust houdt.

#3 Let op je hartslagzones

Sinds watchOS 9 is het mogelijk om je hartslagzones te zien op je Apple Watch. Deze worden automatisch ingesteld op je leeftijd. Je kunt ze echter ook handmatig aanpassen.

De hartslagzones op je Apple Watch zijn verdeeld in vijf segmenten, waardoor je precies kunt zien hoe intensief je workout is. Zo kun je precies zien tijdens je training of je wat rustiger aan moet doen, of dat het een tandje harder kan. Zo haal je nog meer uit het sporten.

#4 Duik dieper in de statistieken

Je kunt natuurlijk alleen je tijd en gemiddelde hartslag in de gaten houden, maar de Apple Watch houdt nog veel meer statistieken bij. Wil je bij het hardlopen weten wat je paslengte of contacttijd met de grond is? Het apparaat houdt het allemaal bij.

Zo kun je jouw techniek tijdens het lopen makkelijker verbeteren. Hiermee kun je de theorie prima toepassen op de praktijk en wordt je een nog betere loper met minder kans op blessures.

#5 Gebruik Race Route op jouw Apple Watch

Als je bijvoorbeeld hardloopt is dat ideaal om dat met iemand samen te doen. Het motiveert je om sneller te gaan en door te zetten. Loop je alleen en wil je toch optimaal gemotiveerd zijn? Dan komt er een oplossing.

Het bedrijf komt binnenkort namelijk met Race Route voor je Apple Watch. Als je een hardlooproute meer dan twee keer doet, onthoudt het systeem dat. Hij laat de beste en je meest recente tijd zien. Als je dus weer die route gaat lopen kun je Race Route inschakelen waardoor het een wedstrijd tegen je zelf doet. Zo zie je precies hoe hard je moet gaan. Een ideale motivatie!