Waarom de Apple Watch Series 8 en SE een betere batterijduur hebben dan verwacht

De batterijduur van de Apple Watch Series 8 en SE zijn beter dan verwacht en dat heeft een bijzondere reden. Apple heeft namelijk wat getweakt.

Sinds dit jaar kun je genieten van drie nieuwe Apple Watches. Naast de Series 8 en de SE maakt de Ultra zijn debuut. Natuurlijk is de ene smartwatch net iets beter dan de ander, maar hebben ze wel allemaal dezelfde verandering ondergaan op het gebied van GPS. En laat dat nu net de batterij sparen.

Verandering van GPS-gebruik door de Apple Watch

De oudere Apple Watch-varianten maakten eigenlijk altijd gebruik van de GPS van de iPhone als deze in de buurt was. Hierdoor kon het zo zijn dat metingen met behulp van die GPS niet altijd nauwkeurig waren. Denk bijvoorbeeld als je een rondje hardloopt.

Bij de Apple Watch Series 8, Ultra en SE is dat allemaal anders. Hiervoor gebruikt de smartwatch de GPS-chip van het horloge zelf. Dat heeft natuurlijk ook een nadeel: het vraagt meer van de batterij van het horloge. DC Rainmakers, een site voor buitenliefhebbers, heeft het onder de loep genomen.

Langere batterijduur

Wat blijkt is dat de batterijduur van de Apple Watch Series 8 niet verschilt van de 7, ondanks de nieuwe batterijsleurpende functie. Voor beide modellen is dat 18 uur, Dat betekent dus dat de batterij van de smartwatch beter is geworden, en dat is natuurlijk fijn voor de gebruiker.

Die verandering is natuurlijk niet alleen goed voor je Apple Watch. Ook heeft het voordelen voor je iPhone. Nu je smartwatch niet meer de GPS van je telefoon gebruikt, betekent het ook dat die batterij langer meegaat. Dat zijn dus twee vliegen in een klap.

Bij de Apple Watch Series 5 voerde Apple al een zelfde soort update uit. Toen kwam het bekende always-on display en ging de batterijduur niet achteruit. Helaas is dat bij de iPhone 14 Pro en Pro Max niet het geval.