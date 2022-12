Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple Watch heeft nu Mario Kart-functie tijdens het hardlopen

De Apple Watch is het ideale gadget om jouw gezondheid in de gaten te houden. Niet alleen meet de smartwatch je hartslag en je slaap, ook moedigt het je aan om te sporten. Met een nieuwe Mario Kart-achtige functie heb je zin om te hardlopen.

WatchOS 9.2 is uitgekomen en het besturingssysteem heeft een aantal nieuwe features. De leukste is misschien wel Race Route. Deze tool is speciaal voor hardlopers, fietsers en rolstoelatleten en heeft wel wat weg van Mario Kart.

Apple Watch met Mario Kart?

De Apple Watch heeft nu Race Route. Het vergelijkt je huidige run met jouw snelste en de meest recente poging. Het doel is duidelijk: jezelf motiveren om nog sneller te gaan. Het is een beetje vergelijkbaar met de ‘ghost’ in Mario Kart, die ook jouw prestatie met je snelste tijd vergelijkt.

Echt heel innovatief is deze functie niet, want Apple heeft goed gekeken bij Garmin. De fabrikant van sportgadgets heeft namelijk Pace Pro wat er verdacht veel op lijkt. Goed, het is niet zo awesome als Mario Kart, maar het gaat wel het uiterste uit je halen.

Natuurlijk kun je tijdens het hardlopen niet de hele tijd op je Apple Watch kijken. Voor je het weet knal je tegen een boom of zie je een fietser niet aankomen. Daarom geeft de Apple Watch je af en toe updates wanneer je sneller of langzamer dan de snelste tijd gaat.

Nog meer nieuwe en verbeterde functies in watch OS 9.2

Natuurlijk is deze Mario Kart-feature niet de enige nieuwe functie bij de watchOS 9.2 update. Ook kickboksers komen aan hun trekken. De Workout-app voor die sport is verbetert waardoor deze preciezere resultaten weergeeft.

Ook Crashdetectie op je Apple Watch krijgt een update. Mocht je dus toevallig een Mario Kart-schild tegen je auto aangeschoten krijgen, dan weet jouw smartwatch dat precies.