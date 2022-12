Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Geheime Apple Watch-functie bespaart je enorm veel tijd

Een Apple Watch is een handig hulpmiddel voor communicatie, productiviteit en fitness, maar met deze geheime functie haal je nóg meer uit je smartwatch. Met deze feature bespaar je zeeën van tijd. OMT-redacteur Sabine legt je uit hoe dat zit.

Het zetten van een timer op je Apple Watch werkt erg eenvoudig, maar er is een manier waarop dit nog veel makkelijker gaat. Iedereen die de timer-app vaak gebruikt, bespaart op deze manier een hoop tijd. Hieronder lees je hoe het werkt.

Tijd besparen met je Apple Watch

Hoe bespaar je tijd op je smartwatch? Nou, door een lijst met favoriete timers aan te maken. Zo kan je razendsnel de geschikte timer selecteren voor terugkerende bezigheden. Je zet bijvoorbeeld gemakkelijk een timer voor 4,5 minuut, zodat je zachtgekookte eitje perfect bereid is. Of je zet een timer voor je wasmachine, die na precies 1 uur en 36 minuten klaar is met wassen.

Er is ook een lijst met recent gebruikte timers te vinden op je Apple Watch, maar de volgorde hiervan verandert telkens als je een nieuwe timer zet. Als je een timer instelt als favoriet, blijft de positie hiervan gelijk. Zo vind je hem altijd gemakkelijk terug.

Zo stel je de geheime timer-functie in

Open de timer-app op je Apple Watch. Veeg een timer onder het kopje Recent naar links en druk op de oranje knop met witte ster. That’s it. De timer verschijnt nu helemaal bovenin de lijst van timers, onder het kopje Favorieten.

Het is mogelijk om meer dan tien timers als favoriet in te stellen. Als je dat iets teveel van het goede vindt, verwijder je de timers makkelijk weer uit je lijst. Swipe weer naar links op je Apple Watch en druk op de rode knop met het witte kruisje erin. Zo simpel kan het zijn.