Officials uit de VS: Apple heeft Atlanta-medewerkers illegaal behandeld

Apple houdt zich niet aan de wet als het gaat met het omgaan met werknemers die zich aangemeld hebben bij een vakbond. Dat is de conclusie van de National Labor Relations Board. Dit is een onafhankelijk opererend overheidsorgaan in de Verenigde Staten dat waakt over het juist toepassen van het arbeidsrecht.

Wat is er ook alweer aan de hand? Nou, werknemers van de Apple Store in Atlanta richtten samen een vakbond op. Daar is het bedrijf fel op tegen, waardoor het er alles aan doet om dat tegen te werken. Maar dat mag niet volgens het regionale hoofd van het orgaan. Daarmee druist de iPhone-maker tegen de wet in.

Apple versus de winkel in Atlanta

Tijdens het vormen van de vakbond zou Apple werknemers hebben ondervraagd en onder druk gezet. De medewerkers waren naar verluidt verplicht deel te nemen aan antivakbondvergaderingen, waar managers dwingende statements maakten. Daar kan het bedrijf dan ook een klacht over verwachten.

Afgelopen maandag verscheen er ook een statement van de Communications Workers of America. Die vakbond probeerde een groep mensen op te trommelen, maar uiteindelijk staakte die de werkzaamheden. “Apple-directieleden denken dat de wet niet voor hen geldt”, verwijzend naar die verplichte vergaderingen.

Psychologische oorlogsvoering en schending rechten

Daarmee maakt Apple zich volgens de bond schuldig aan union-busting, evenals psychologische oorlogsvoering. Dit is tevens een “directe schending van werknemersrechten”. Dit verhaal gaat ongetwijfeld nog een staartje krijgen, aangezien het bedrijf nu dus wederom onder een overheidsvergrootglas ligt.

Ondertussen ging het in een andere winkel helemaal mis met het oprichten van een vakbond. Medewerkers van de Apple Store in St. Louis zijn ontzettend boos op de organisators, die er dus niet in slaagden iets op poten te zetten. De vakbond claimt dat Apple het werknemers daar ontzettend moeilijk begon te maken, waardoor de strijd het niet meer waard was.

