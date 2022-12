Lange tijd wist men het zeker: Apple kondigt zijn veelbesproken AR/VR-headset in januari 2023 aan. Al krijgt één van de meest betrouwbare bronnen op dit gebied nu toch zijn twijfels.

Verwachtingen rondom de AR/VR-headset van Apple beginnen te wijzigen. Het Amerikaanse bedrijf brengt het veelbesproken apparaat mogelijk niet in de eerste helft, maar in de tweede helft van 2023 op de markt.

Analist Ming-Chi Kuo geeft overigens aan dat het gaat om een vertraging. De eerdere voorspelling is naar eigen zeggen dus wel correct geweest. Het zijn de plannen die gewijzigd zijn. Iets dat volgens de bron te maken heeft met softwarematige problemen.

Volgens Kuo is de informatie afkomstig vanuit leveranciers. Apple zou de deadline niet gaan halen, waardoor het media-evenement van januari 2023 niet door zal gaan. Hoe Apple het volgend jaar op zal lossen is op dit moment nog niet bekend.

(6/8)

My latest survey indicates that the mass shipment schedule of Apple's MR headset may delay to 2H23 because of software-related issues (vs. the previous estimate of 2Q23).

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) December 4, 2022