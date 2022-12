Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

‘Spirited’: Apple’s grootste film tot nu toe met Reynolds, Ferrell en McKay

Apple heeft aangekondigd dat “Spirited”, een musical met Ryan Reynolds en Will Ferrell, hun grootste film tot nu toe zal zijn.

De film zal exclusief op Apple TV+ te zien zijn en zal volgens de techgigant een mix zijn van humor, muziek en emotie.

Ryan Reynolds en Will Ferrel in grootste Apple-film ooit

Reynolds en Ferrell zullen zowel in de hoofdrol als achter de schermen werken aan de film, waarbij ze zullen samenwerken met regisseur Adam McKay. McKay is bekend van zijn werk aan comedies als “Anchorman” en “The Other Guys”, en heeft ook aan serieuze films als “The Big Short” gewerkt. Het trio belooft een unieke en entertainende ervaring te bieden met “Spirited”.

Apple heeft nog geen details vrijgegeven over het verhaal van “Spirited” of wanneer de film precies zal uitkomen (Jawel, Chad. Hij is nu te streamen). Wel heeft het bedrijf laten weten dat het een van de grootste investeringen tot nu toe is in een originele film voor Apple TV+. Dit geeft aan dat het bedrijf hoge verwachtingen heeft van de film en ervan overtuigd is dat het een succes zal worden.

Niet de enige grote film

“Spirited” is niet de enige grote film die exclusief op Apple TV+ zal verschijnen. Ook zijn er aankondigingen gedaan van andere grote producties, zoals een nieuwe versie van “Snow White and the Seven Dwarfs” met Emma Stone en Octavia Spencer. Apple blijft investeren in originele content voor zijn streamingdienst om te concurreren met andere populaire diensten zoals Netflix en Disney+.

Het blijft afwachten hoe “Spirited” zal presteren, maar met de combinatie van de talenten van Reynolds, Ferrell en McKay lijkt het erop dat de film veelbelovend is. De acteurs hebben al bewezen dat ze in staat zijn om komische rollen succesvol te spelen, dus het zou interessant zijn om te zien hoe ze hun kunsten inzetten in een musical.

Bovendien is McKay bekend om zijn unieke visie en creativiteit, dus het zal interessant zijn om te zien wat hij met “Spirited” zal doen. We zullen moeten wachten tot Apple meer details vrijgeeft over de film, maar voor nu lijkt het erop dat het een film is om naar uit te kijken.