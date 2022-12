Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple TV op Android-smartphone? Binnenkort is het zover

Je verwacht het niet snel: een Apple app op Android. Toch is het niet uniek, omdat je bijvoorbeeld Apple Music gewoon op je Samsung-telefoon kunt gebruiken. Binnenkort komt daar de TV-app bij.

Apple en Google zijn natuurlijk grote concurrenten van elkaar. Met Android en iOS maken de twee bedrijven elk een eigen besturingssysteem voor telefoons. Toch zien we regelmatig apps van de een op telefoons van de ander. Wellicht denk je daarbij vooral aan Chrome of Gmail, maar ook omgekeerd is het geval.

Apple TV op Android

Zo kun je op Android gewoon muziek luisteren via Apple Music en heeft de iPhonemaker de speciale Stap over op iOS-app. Daar komt binnenkort Apple TV voor Android-smartphones bij.

Dat is althans als we Twitteraar ShrimpApplePro moeten geloven. En we hebben reden om dat te doen, aangezien hij het vaak bij het rechte eind heeft. Zo wist hij als eerste het design van het Dynamic Island te lekken.

Volgens de Twitteraar test het bedrijf intern op dit moment de Apple TV-app en is het van plan om ‘m snel uit te brengen. Wanneer dit precies is, is helaas nog onbekend.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

exclusive

Apple TV app is coming to Android, currently are still internal beta testing. Will soon be released.

Oh Apple Music app for Android is also getting updated too. — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) December 20, 2022

Ted Lasso op jouw Samsung

De Apple TV-app is een welkome aanvulling voor menig Android-gebruiker die van series en films houdt. Met de app is het een stuk makkelijker om naar TV+ te kijken. Dat is nu overigens ook mogelijk, alleen moet je daarvoor naar deze website. Op de televisie kun je de app wel al gebruiken via Android TV of een Chromecast.

Het wordt dus flink makkelijker om Apple TV+ op je telefoon op te starten. Dat betekent dat je Ted Lasso, Severance en For All Mankind sneller kunt kijken op je Samsung, OnePlus of Xiaomi.

Apple TV is overigens al beschikbaar op veel andere apparaten die niet door de iPhonemaker gemaakt zijn. Zo gebruik je de app ook al op PlayStation, Xbox en televisie van bijvoorbeeld Samsung, Sony en LG.