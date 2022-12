Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple Store-medewerkers sluiten vakbond vanwege werkomstandigheden

Medewerkers van een Apple Store hebben een vakbond gesloten. Zij zijn het niet eens met de werkomstandigheden en eisen verbetering.

De Apple Store staat in Londen in Apple White City. De Store-medewerkers eisen loonsverhoging, meer openheid over lonen, verbeteringen van diensturen en minder focus op gemeten resultaten bij evaluaties.

Apple is er verre van blij mee

De techgigant is niet te spreken over de beslissing om een vakbond op te richten. Al eerder dit jaar probeerde een groep medewerkers in New York een soortgelijke actie te ondernemen. Daarop volgden Stores in Atlanta, Maryland en later ook in het Verenigd Koninkrijk en Australië.

Apple reageert agressief op deze acties en haalt dezelfde advocaten erbij die ook vakbonden van Starbucks bevochten. Het resultaat is echter dat zij aangeklaagd worden omdat mensen vinden dat het bedrijf op illegale wijze vakbonden tegenhoudt. Het heeft ertoe geleid dat vakbonden in Atlanta en St. Louis stopgezet werden.

Speciale techvakbond

De werknemers hebben zich aangesloten bij de Union of Tech and Allied Workers. Deze heeft Apple 10 dagen de tijd gegeven om te reageren. De werknemers hebben aangegeven de volgende zaken te eisen:

Loonsverhoging die past bij de stijgende prijzen van eten, drinken en wonen.

Transparantie op het gebied van loon zodat het overzichtelijk is of werknemers wel voldoende betaald krijgen voor het werk dat ze doen.

Minder op resultaat gemeten-management omdat het leidt tot stress, burnouts en overwerk.

De vakbond stelt dat Apple de middelen heeft om de gigantische inflatie op te vangen. “Apple is 2,2 biljoen dollar waard en wordt gerund door uitstekende werknemers”, stelt UTAW. Terwijl de economie om hen heen verandert en prijzen stijgen, zijn werknemers van mening dat Apple niet alleen de financiële kracht, maar ook de verantwoordelijkheid om de behoeften van zijn werknemers te zien.”

Of het bedrijf uit Cupertino al heeft gereageerd is niet bekend.