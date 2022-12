Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

cApple Music of Spotify? Alles wat je moet weten over de diensten

Net zoals bij streamingdiensten voor televisie, zijn er ook qua muziek veel aanbieders. Spotify en Apple Music zijn twee van de grootste. Welke past het best bij jou?

Spotify is natuurlijk de populairste muziekstreamingdienst in ons land, maar Apple Music biedt flinke concurrentie. Vooral als je Apple-producten hebt is het een heel interessante optie. Maar wanneer moet je voor welke dienst kiezen? Wij helpen je op weg.

Apple Music vs. Spotify: de verschillen

Tijdens deze vergelijking zetten we verschillende punten op een rij. Wij nemen muziek, podcasts, functies en natuurlijk de prijzen mee.

Muziek

Ben je een grote muziekliefhebber, dan is Apple Music wellicht de beste optie. De streamingdienst heeft meer dan 100 miljoen nummers beschikbaar. Bij Spotify komt dit aantal op 80 miljoen uit. Hoewel je de grote nummers op beide kunt vinden, vind je op Apple Music misschien wat meer.

Daarnaast houdt Apple Music zijn eigen exclusieve Sessions. Zo hebben onder andere Taylor Swift, Drake en Pharell Williams unieke content op het platform.

Kwaliteit

Op dit moment heeft Apple Music lossless audio-ondersteuning. Daarmee support het hogere resoluties wat de kwaliteit van muziek opkrikt. Spotify heeft dit nog niet maar werkt hard aan zijn eigen HiFi-functie.

Daarnaast heeft Apple Music ook Spatial Audio, die een dynamische muziekervaring biedt met behulp van Dolby Atmos. Ook dit ontbreekt op Spotify.

Podcasts

Als je een echte podcastliefhebber bent kun je het best terecht bij Spotify. De streamingdienst heeft een flink aantal podcastmakers exclusief onder contract, al zijn dat vooral niet Nederlandse podcastmakers. Freakin’ Nerds kun je er ook luisteren!

Naast podcast heeft Spotify ook een flink aantal luisterboeken in het assortiment. Hiervoor moet je echter wel per boek betalen. Bovendien kun je ze alleen luisteren via de website van Spotify.

Bij Apple Music zit de podcasts niet in dienst zelf. Hiervoor moet je de speciale Podcast-app downloaden. Ook biedt de dienst geen audioboeken aan.

Functies

De functies van beide streamingdiensten zijn redelijk vergelijkbaar. Bij beiden kun je afspeellijsten maken en krijg je aanbevelingen om nieuwe muziek te ontdekken. Bovendien heeft Apple Music sinds kort zijn eigen ‘Wrapped’. Daarmee kun je net zoals bij Spotify zien welke nummers je het meest hebt geluisterd.

Spotify heeft echter de Blend-functie waardoor je jouw afspeellijsten kunt mengen met die van vrienden. Ook heeft het een speciale Enchance-knop waarmee je voorgestelde nummers toevoegt aan je eigen afspeellijst.

Apple Music biedt dan weer live radiostations. Zo luister je naar wat een dj voor jou in petto heeft.

Prijs

Natuurlijk is een van de belangrijkste punten van een streamingdienst de prijs. Spotify heeft natuurlijk een gratis versie waarbij je tussendoor reclames hoort en niet zo vaak nummers kunt skippen of afspelen op jouw volgorde. Bovendien is de muziekkwaliteit wat minder.

Bij Spotify heb je de keuze uit verschillende abonnementen. Een individueel abonnement kost 9,99 euro per maand. Voor twee accounts betaal je 12,99 euro per maand. Ideaal als je de dienst met iemand deelt. Er is ook een familieabonnement (6 accounts) voor 14,99 euro per maand. Studenten betalen maar 4,99 euro per maand.

Apple Music is iets duurder. Voor de dienst betaal je 10,99 euro per maand. Als je een Apple-apparaat koopt krijg je 6 maanden gratis. Tevens maakt de deal uit van Apple One. Als je naast muziek ook Apple TV+, Arcade en iCloud wil gebruiken is dit een erg interessante optie.

Apple Music vs. Spotify: het verdict

Het is moeilijk om deze vraag te beantwoorden. Beide diensten zitten dicht bij elkaar en qua prijs schelen ze ook niet veel met een individueel abonnement. Toch lijk je net iets goedkoper uit te zijn bij Spotify. Bovendien heb je daar ook een flink aantal podcasts.

Ben je een echte muziekpurist en wil je meer nummers ook nog eens in de beste kwaliteit horen. Dan is Apple Music jouw ideale optie.