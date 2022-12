Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple Music voor klassieke muziek: waar blijft die veelbesproken app toch?

Toen Apple in augustus 2021 aankondigde een Apple Music voor klassieke muziek uit te willen brengen, noemde het bedrijf 2022 als lanceerjaar. Echter, oud en nieuw staat om de hoek en luidt daarmee het einde van 2022 in. Maar die veelbesproken app laat nog op zich wachten. Gaat Apple dit nog kunnen fixen?

Het persbericht was simpel en duidelijk, maar sindsdien hebben we er dus niets meer over gehoord. Ook gaat Apple niet in op vragen vanuit de pers over Apple Music voor klassieke muziek. Daardoor weten we niet hoe het ervoor staat met de plannen en wat er eventueel veranderd is aan de planning van de lancering.

Apple Music voor klassieke muziek

Destijds was het in ieder geval de bedoeling om de app van het overgenomen bedrijf Primephonic in een nieuw jasje te steken. Het kan natuurlijk zijn dat er dingen achter de schermen veranderen. Maar na zo’n grote aankondiging mag je geïnteresseerde mensen echt wel even op de hoogte brengen van wijzigingen.

Apple trok in september de stekker uit de dienst van Primephonic. Mensen met een abonnement kregen zes maanden lang toegang tot Apple Music, maar dat aanbod liep in februari af. Sindsdien zijn er in de Music-app wat verwijzingen naar Apple Classical gevonden, in de code, maar verder kwam er niets aan het licht.

Hoe moet het nu verder dan?

Het kan zijn dat Apple de aankomende twee weken gebruikt om Apple Classical, zoals we Apple Music voor klassieke muziek dan maar noemen, groots lanceert. Maar dat zeggen we omdat we dat hopen voor de mensen die daarop wachten. Er is geen enkel hard bewijs om aan te kunnen nemen dat dit lukt.

De kans is dus veel groter dat Apple Classical ergens in 2023 lanceert. Maar ja, wanneer dan? Nu hebben we nog 31 december 2022 als deadline. Maar zodra 1 januari aanbreekt, weten mensen die hierop wachten helemaal niet meer waar ze aan toe zijn. En dat is eigenlijk niet netjes van Apple.