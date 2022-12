Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

‘Apple wijzigt de naam van veelbesproken mixed reality-software’

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan heeft Apple de naam van zijn mixed reality-software aangepast. Dat is het besturingssysteem dat draait op de aankomende, maar nog altijd onaangekondigde headset van het bedrijf. Was je gewend aan realityOS, dan moet je nu gaan wennen aan een compleet andere naam.

Voortaan gaat dat besturingssysteem namelijk door het leven als xrOS. Volgens Bloomberg staat die afkorting voor ‘extended reality‘, omdat de bril zowel augmented als virtual reality ondersteunt. Bovendien zegt de naamswijziging iets over de voortgang van het project; de bril zou bijna klaar zijn voor een lancering.

Apple wijzigt naam realityOS

Verder laat Bloomberg weten wat we zoal van het xrOS mogen verwachten wanneer het zover is. Zo krijgt het platform een eigen mixed reality-versie van de apps Kaarten en Berichten. Ook krijgen ontwikkelaars een software development kit waarmee ze hun eigen apps kunnen schrijven. Dat is cruciaal voor de adoptie.

Want als er geen goede software is voor een platform, hebben gebruikers vaak geen goede reden om het te gebruiken. De gemaakte software is straks beschikbaar via een apart deel van de App Store. Die downloadwinkel wordt dan uitgebreid met een dedicated sectie voor mixed reality-apps. Zo blijft alles overzichtelijk.

Is de naam al vastgelegd?

Opvallend is dat de naam xrOS al reeds vastgelegd is in een aantal landen. Dit is gedaan door een bedrijf genaamd Deep Dive LLC. Het lijkt erop dat dit een soort lege vennootschap is van Apple, maar harde bewijzen zijn daar niet voor gevonden. De iPhone-maker lijkt de naam dus in elk geval al in handen te hebben.

De verwachting is dat Apple de AR/VR-bril in het eerste kwartaal van 2023 laat zien. En dan is het de bedoeling dat je de bril een paar maanden later kunt aanschaffen. Met een verwachte prijs van ruim tweeduizend dollar is het nog maar de vraag hoe populair dit ding wordt. Maar dat gaan we vanzelf meemaken.

