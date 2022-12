Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Behulpzame Zoek mijn-functionaliteit eindelijk beschikbaar voor Mac

Apple voegde onlangs een handige Zoek mijn-functionaliteit toe aan het arsenaal van de app. Helaas is het zo dat deze optie nog niet voor iedereen beschikbaar is. Momenteel kan slechts een handjevol gebruikers aan de slag met de mogelijkheid. Maar nu weet je wel wat er in het vooruitzicht ligt en da’s ook wat waard.

De nieuwe Zoek mijn-functie is nu beschikbaar in een recent uitgebrachte bèta-update voor ontwikkelaars van macOS 13.1. Wanneer gebruikers de update installeren, kunnen ze hun accessoires op afstand de opdracht geven geluid af te spelen. Zo kun je dus horen waar je je sleutelbos precies neerlegde gisteravond.

Apple geeft Mac-gebruikers handige optie

Natuurlijk geldt dit niet alleen voor je sleutels. In feite geldt dit voor alle spullen waar je een Apple AirTag aan kunt hangen of in kunt stoppen. Dus ook je portemonnee, rugtas of misschien wel je jas. Mocht je iets kwijt zijn en weet je zeker dat er een AirTag aan hangt of in zit, dan kun je dit dus via geluid opsporen.

Voorheen was het al mogelijk andere Apple-apparaten, zoals een iPhone, iPad of Apple Watch, op deze manier te pingen. Daarnaast kon je met die apparaten andere devices opsporen op eenzelfde manier als nu ook met de Mac-app kan. Kortom: die Zoek mijn-app op macOS liep achter en dat corrigeert het bedrijf nu.

Veel aandacht voor deze functie

Apple geeft de Zoek mijn-functionaliteit de laatste tijd überhaupt veel aandacht. Zo is het tegenwoordig voor gebruikers in de Verenigde Staten mogelijk een SOS-bericht te versturen via een satelliet, voor wanneer ze in een ongeluk terechtkomen en geen bereik hebben. De satelliet deelt dan ook jouw locatie.

En via het Zoek mijn-netwerk kunnen de vrienden die het bericht ontvangen, jouw locatie zien en je daardoor (hopelijk) sneller vinden. Deze functie is echter nog niet in Nederland beschikbaar en onduidelijk is wanneer dat wel gebeurt. Tot die tijd moeten we het doen met deze kleine updates voor de handige app.

