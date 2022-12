Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

‘Apple komt binnenkort met nieuwe schermen voor je Mac’

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan werkt Apple momenteel achter de schermen aan nieuwe externe schermen voor Mac en iPad. Het zou gaan om displays die draaien op Apple Silicon-processors. Mogelijk krijgen we zelfs een nieuwe versie van de Pro Display XDR-monitor, als het aan Bloomberg ligt.

Op moment van schrijven verkoopt Apple twee externe beeldschermen: de Studio Display en de Pro Display XDR. Het eerstgenoemde scherm heeft een prijskaartje van een paar duizend euro, en is sinds 2019 te koop (zonder stand). De XDR verscheen eerder dit jaar en is duizenden euro’s goedkoper dan de Studio Display.

Nieuwe schermen voor Mac en iPad?

Bloomberg meldt nu dus, via de Power On-nieuwsbrief, dat Apple binnenkort met nieuwe displays aan komt zetten. De nieuwe versie van de Pro Display XDR kun je straks samen met de aanstaande Apple Silicon-variant van de Mac Pro gebruiken. Maar het lijkt erop dat we er sowieso nog even op moeten wachten.

De journalist die verantwoordelijk is voor de nieuwsbrief, Mark Gurman, laat weten dat de Mac Pro eerst komt. Daarna verschijnt dan nog dat nieuwe scherm op de markt. Dat komt doordat de computer al verder in ontwikkeling is dan het scherm. Een precieze releasedatum kan de redacteur helaas nog niet geven.

Mark Gurman is een technologiejournalist die werkzaam is bij Bloomberg. Hij schrijft al meer dan een decennium over Apple, was voorheen werkzaam voor 9to5Mac en behoort tot de betrouwbaarste bronnen. Hij is anno 2022 voornamelijk bekend om zijn eigen nieuwsbrief: Power On.

Apple-displays met een hoge resolutie

Eerder kwam al aan het licht dat Apple zou werken aan Mac-displays met een 7K-resolutie. De huidige XDR heeft een 6K-variant, op een scherm van 32-inch. Dat komt neer op 218 pixels per inch. Mocht het nieuwe scherm ook te koop zijn in 32-inch, dan verhoogt Apple de ppi-waarde naar 245 pixels per inch.

Wil Apple graag de 218 ppi aanhouden, dan kan het zijn dat het nieuwe scherm voor je Mac 36-inch groot wordt. Eén van de nieuwe schermen krijgt mogelijk een Silicon-processor, waardoor die voor beeldverwerking minder afhankelijk is van een computer. Hoe het ook allemaal zit, we komen er vanzelf achter.

