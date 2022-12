Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoe Apple de Kaarten-app stuk aantrekkelijker maakt voor Nederlanders

Je kunt vanaf nu een verse update downloaden voor de app Apple Kaarten. Dankzij die update is de navigatie sneller en nauwkeuriger geworden, en worden gebouwen, parken, luchthavens en winkelcentra gedetailleerd weergegeven. Ook bekijk je verschillende bezienswaardigheden in volledig 3D binnen de app.

Denk dan aan Groothertogelijk Paleis, het Nemo Science Museum en de kastelen van Bellinzona. Met nieuwe functies als Kijk rond en Siri Natural Language Guidance wil Apple ervoor zorgen dat je de wereld om je heen kunt ontdekken. Zo biedt de eerste optie “beelden op straatniveau in hoge resolutie, 3D-foto‚Äôs en soepele overgangen” aan.

Apple Kaarten wordt uitgebreid

De feature Siri Natural Language Guidance biedt een routebeschrijving die natuurlijker moet klinken en daardoor gemakkelijker te volgen is, bijvoorbeeld ‚ÄúSla linksaf bij het volgende verkeerslicht‚ÄĚ. En met Rijbaan-aanwijzingen worden chauffeurs alvast naar de juiste baan geleid zodra ze hun afslag naderen.

De feature Snelheidscamera’s laat zien wanneer gebruikers een snelheids- of roodlichtcamera naderen, en deze camera’s zijn ook op de kaart te zien. Met iOS 16 zijn in Apple Kaarten routes met vijftien stops te plannen. De route wordt van Mac naar iPhone gesynchroniseerd wanneer het tijd is om op te vertrekken.

Aankomsttijd delen met je vrienden

En met een druk op de knop deel je ondertussen je aankomsttijd met vrienden en familie, die je reis op de voet kunnen volgen. Mocht er onderweg wat gebeuren, dan past de tijd zich automatisch aan. Verder kun je als bestuurder aan Siri doorgeven wanneer er een ongeluk gebeurd is of er een snelheidscontrole plaatsvindt.

Ook kunnen chauffeurs met bepaalde elektrische auto’s hun rit plannen in Apple Kaarten met geschikte oplaadpunten, rekening houdend met hoogteverschillen en andere factoren langs de route. Tot slot krijgen OV-reizigers de nodige aandacht. Die zien binnen de app wat hun reis kost en hoe ze het beste kunnen reizen.

