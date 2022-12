Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waarom Apple de iPhone-productie als de brandweer uit China wil halen

De iPhone wordt nu nog grotendeels in China geproduceerd. Apple heeft afspraken gemaakt met onder meer Foxconn, de grootste leverancier van dit moment. Maar nu wil de Amerikaanse onderneming de afhankelijkheid van die partij flink afbouwen. Wat is er aan de hand? En waar moet die productie dan naartoe?

Wanneer je ergens de productie van een populair product als de iPhone weghaalt, dan betekent dat dat andere productiepartners daarvan profiteren. Analist Ming-Chi Kuo, die veel mensen kennen als iemand die Apple nauwlettend volgt, zegt tegenover de Wall Street Journal dat India daar veel van gaat merken.

iPhone uit India?

Kuo meldt namelijk dat het de bedoeling is dat 40-45 procent van de totale iPhone-productie straks uit India komt. Momenteel staat dat percentage nog op een getal bestaande uit één cijfer. Daarnaast krijgen fabrieken uit Vietnam de kans om meer producten als de Apple Watch en AirPods te maken voor Apple.

Het is nog niet duidelijk wanneer dit gebeurt. Want Apple moet enkele ingenieurs naar die landen sturen die ervoor zorgen dat alles in goede banen geleid wordt. Echter, dat personeel heeft Apple momenteel niet. Plus: Apple neemt nu minder mensen aan, waardoor er niet echt schot in de zaak lijkt te zitten.

China en de vele restricties door covid-19

China blijft flink worstelen met COVID-19 dat zich blijft verspreiden onder de bevolking. Foxconn, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de iPhone-productie, gaat niet goed om met het zogeheten Zero-COVID-beleid van de regering.

Personeel uit de fabrieken krijgen te maken met onmenselijke situaties, keiharde lockdowns en kunnen fluiten naar hun centen. Het zorgde ervoor dat medewerkers de straat opgingen om te protesteren, wat helaas uitliep tot een grote rel.

Afgelopen weekend hield Tim Cook de kaken stijf op elkaar over de situatie, waardoor het er voor Apple niet snel beter uitziet. De beslissing om de productie uit het land te halen lijkt hierdoor ook eerder een vraag van wanneer gaat gebeuren, dan óf het gaat gebeuren.

Wall Street Journal