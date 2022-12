Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple slaat handen ineen met Google en Mozilla voor gloednieuwe tool

Apple, Google en Mozilla werken samen aan een fijne tool waarmee je de efficiëntie van browsers test. Het gaat hier om Speedometer 3.0. Dit wordt een nieuwe benchmark waarin je kunt zien hoe goed een browser presteert, dus. Een handig stuk gereedschap voor een grote groep gebruikers.

Hoewel het altijd een beetje onwennig is om te zien dat Google en Apple samenwerken, is dit niet de eerste keer. Zo werkten dezelfde partijen al eerder aan Speedometer 2.0, met hetzelfde doel in het achterhoofd. Aangezien browsertechnologie snel ontwikkelt, zijn er ook tools nodig die kunnen meegroeien.

Apple, Google en Mozilla werken samen

Daarom kondigt het WebKit-team van Apple deze week via Twitter aan opnieuw samen te werken met het team achter Google Chrome en Mozilla Firefox. “Door samen te werken verbeteren we de benchmarks voor het testen”, staat in de tweet. “En dat verbetert weer de prestaties van de browser voor onze gebruikers.”



Op de speciale GitHub-pagina van Speedometer kun je lezen wat de tool precies doet. Zo test de benchmark onder meer de responsiviteit van webapplicaties door het simuleren van gebruikersinteracties en werkdruk. Dit soort tools zijn ook vaak handig voor testers en reviewers, om verbeteringen te kunnen opmerken.

Wat brengt Speedometer 3.0?

Helaas weten we nog niet concreet wat Speedometer 3.0 ons gaat bieden. Echter, Google wil ervoor zorgen dat die rekening houdt met “representatieve werkdruk, zoals JavaScript-frameworks”. En Mozilla zegt hierover dat het “tijd is” om “echte gebruikersreizen” te testen. Het web verandert, dus tools moeten meegroeien.

Speedometer 3.0 is nu dus in actieve ontwikkeling. In de komende maanden krijgen we hier ongetwijfeld meer over te horen van de verschillende partijen. De meest recente versie van deze tool is Speedometer 2.1, die in augustus van dit jaar verscheen. Destijds hadden we te maken met een kleine update, ter versterking van de stabiliteit en accuraatheid.

