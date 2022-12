Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Trip down memory lane: de Apple-website die iedere fan wil kennen

Voor sommige mensen is het een hobby, voor andere hun werk: Apple Events bekijken. Maar soms mis je nog wel eens iets of is het fijn om zo’n evenement gewoon even opnieuw te bekijken. En dat kan nu, aangezien er een speciale website voor in de lucht hangt. Daarop vind je alles wat je nodig hebt als liefhebber.

Als journalist is het soms niet gemakkelijk een Apple-evenement te verslaan. Soms komt bepaalde informatie in een rap tempo voorbij. Je kunt dan met een team kijken en screenshots maken als een idioot, maar dat is geen garantie voor succes. Daar heeft een groep ontwikkelaars nu een antwoord voor in het leven geroepen.

Apple-evenementen opnieuw bekijken

De website is onderdeel van Context. Dat is een zoekplatform dat werkt met kunstmatige intelligentie dat “elk moment waar je naar op zoek bent” kan vinden. De zoekmachine neemt daarvoor een hoop audio en video mee. Echter, omdat de site nog in de kinderschoenen staat, moet je wellicht nog je verwachtingen bijstellen.

De ambitie van het team liegt er niet om. Ze willen de manier waarop mensen long-form content ontdekken, organiseren en delen “revolutioneren”. En om hun technologie tot het uiterste te drijven, categoriseren ze daarom nu dus Apple-evenementen. De oudste presentatie stamt uit 1983, toen alleen Dennis nog bestond.

De website in gebruik nemen

Aangezien het een simpele website met een zoekmachine is, weet je waarschijnlijk wel hoe je hem moet gebruiken. In het invoerveld vul je in waar je naar op zoek bent en vervolgens doe Context de rest. Zoek je bijvoorbeeld op ‘iPad’, dan tovert de zoekmachine elk moment tevoorschijn waarin dat woord genoemd wordt.

Tussen de resultaten staan onder meer YouTube-video’s, waardoor je dus complete of slechts delen van presentaties kunt bekijken. Ook krijg je toegang tot transcripties van die video’s. Dat is dan weer handig voor mensen die op zoek zijn naar quotes. Via Reddit kom je meer te weten over dit project.

