Apple betaalt dikke boete vanwege de App Store

Het Franse Handelsgerechtshof in Parijs heeft Apple een boete van 1 miljoen dollar opgelegd wegens misbruik van de App Store. Volgens het vonnis heeft Apple onredelijke commerciële clausules opgesteld voor Franse app-ontwikkelaars voor toegang tot de App Store. En dat mag niet meer, stelt ook de EU.

De snoeiharde beslissing van het hof is het resultaat van een jarenlang onderzoek van de Franse consumenten- en fraude-waakhond (DGCCRF) onder toezicht van het Franse ministerie van Financiën. Apple ligt al langere tijd onder het vergrootglas, onder andere ook vanwege privacy-kwesties.

Apple’s App Store moet veranderen

Franse minister van Financiën Bruno Le Maire pleit al langer voor de rechten van ontwikkelaars en is van mening dat de app-winkels van Apple en Google, software-ontwikkelaars aftroggelen. Het onderzoek wees uit dat er “significante onevenwichtigheden” bestaan in de relaties tussen Apple en Google en de ontwikkelaars die apps verkopen in die winkels.

Apple heeft in een verklaring laten weten dat het de beslissing van de rechtbank zal bekijken en blijft samenwerken met Franse ontwikkelaars. Het bedrijf zei ook dat het gelooft in “enerverende en concurrerende markten die innovatie laten bloeien”. Het is een nogal onsamenhangende statement maar het past in de lijn van nieuwe maatregelen dat het techbedrijf voor ogen heeft.

Gebruikers voor ogen

“We zullen deze rechterlijke beslissing nauwlettend bekijken en we blijven hard werken om ondersteuning te bieden aan ontwikkelaars en een veilige ervaring te bieden aan gebruikers”, aldus Apple.

“Via de App Store hebben we Franse ontwikkelaars van alle rangen en standen geholpen om hun passie en creativiteit ten toon te spreiden over de hele wereld, terwijl we tegelijkertijd een veilige en vertrouwde plaats creëren voor klanten.”

De boete die het bedrijf is opgelegd is klein in vergelijking met de inkomsten. Dit kan echter wel leiden tot veranderingen in de regels van de App Store. Sowieso heeft Apple al aangegeven om de mogelijkheid van side loading te bekijken. Hierdoor is het mogelijk om software te installeren die niet in de App Store staan.

Apple moet zich dus verantwoorden voor andere vragen over de App Store en zijn bedrijfsvoering in Frankrijk, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Met andere woorden; Apple gaat volgend jaar over de knie.