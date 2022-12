Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple kan weer megaboete verwachten: dit is waarom

Het mag tegenwoordig geen verrassing meer zijn dat grote tech-bedrijven een boete krijgen. Tim Cook kan er makkelijk zijn hele kantoor mee behangen. Nu krijgt Apple weer een nieuwe en dit is waarom.

Apple is een van de grootste techbedrijven van de wereld. Die positie zorgt ervoor dat het bedrijf enorm veel macht heeft. Dat heeft goede en slechte kanten. Als je zo groot bent, betaal je boetes die je krijgt fluitend en hoef je niet zo snel actie te ondernemen. Dat lijkt de iPhone-maker nu ook te overkomen.

Een nieuwe megaboete voor Apple

Apple kan een boete van 6 miljoen euro krijgen in Frankrijk, meldt Reuters. Het bedrijf verzamelde illegaal gebruikersdata via de iPhone. Door die illegale informatie stemt Apple haar advertenties beter af, waardoor mensen dus eerder geneigd zijn erop te klikken, wat dus meer geld oplevert.

Apple kon dit doen door een fout in iOS 14. Hierdoor verzamelde het bedrijf informatie over gebruikers zonder toestemming te vragen. Apps van derden moesten dit echter wel doen. Pas in iOS 15 vroeg Apple ook toestemming voor het verzamelen van gegevens.

App Tracking Transparancy

Apple introduceerde de App Tracking Transparancy (ATT). Hierbij kunnen gebruikers ervoor kiezen om apps en websites de gebruiker niet te volgen. Deze functie voorkwam echter niet dat de iPhone-maker het zelf wel ongevraagd kon doen.

Apple heeft hiermee Europese wetgeving overtreden, omdat gebruikers zich niet konden afmelden. Gary Davis, Hoofd Privacy bij het bedrijf, vindt het allemaal overdreven. Volgens hem ontbreekt er enige ernst van de inbreuk. Het bedrijf wil daarom een lagere boete en dat details erover niet naar buiten komen.

Komt die boete er ook?

Of Apple de boete echt krijgt, is nog even afwachten. Maar gezien de topadviseur van de Franse privacy-waakhond zich er al over heeft uitgesproken, lijkt het slechts een kwestie van tijd.

De boete is voer voor discussie voor bedrijven zoals Meta. Het bedrijf verzette zich hevig tegen ATT, aangezien het daardoor veel geld misloopt. Nu het bedrijf zich niet aan eigen regels hield, zal dit de discussie weer doen oplaaien.