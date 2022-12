Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Patent wijst op hoe Apple AR en VR voorgoed kan veranderen

Apple heeft een bijzonder patent in handen die de bril voor augmented en virtual reality voorgoed kan veranderen. Dit onderdeel staat mogelijk garant voor een onderdompelde ervaring als het gaat om films en games. Het gaat om een Gyroscopic Precession Engine voor een HDM. Maar wat is dat precies?

Dat Apple momenteel achter de schermen werkt aan een virtual en augmented reality-bril is geen geheim. Dat doet het bedrijf al jaren en er lekt steeds meer informatie uit. Zo lijkt het er voor nu op dat de bril tussen de 2.000 en 3.000 dollar gaat kosten en ergens in 2023 op de markt verschijnt.

Bijzondere functie voor AR/VR-bril van Apple

En als je zo’n hoog bedrag vraagt voor de hardware, dan moet er wel iets bijzonders aanwezig zijn. Uit een onlangs opgedoken patent blijkt dat gelukkig het geval. Daarin wordt namelijk een Gyroscopic Precession Engine voor een HMD vermeld. De afkorting HMD staat voor head mounted display, in feite een grote bril, dus.

Wat dit onderdeel doet is data verwerken. Die data heeft betrekking op de bewegingen die een gebruiker maakt. En op basis van die data kan de AR/VR-bril veel beter feedback leveren. Het betreft dan haptische feedback, die je soms tegenkomt tijdens het gamen. Maar met deze bril op in de toekomst ook bij films.

Wat is het doel van de engine?

Dat klinkt leuk en aardig, maar wat is precies het doel? Nou, gamers die controllers met rumble gewend zijn, kunnen dat het beste uitleggen. Trillingen kunnen een vorm van onderdompeling leveren die je mist wanneer die niet aanwezig is. Je hebt hier natuurlijk wel content voor nodig, maar daar wordt aan gewerkt.

Daar waar controllers trillingen en vibraties beperken tot handen, laat Apple met dit patent zien dat je het gezicht niet hoeft over te slaan. Want al die trillingen vinden straks plaats op je gezicht. Hoe dat aanvoelt is nog niet duidelijk; maar we zijn meer benieuwd dan ooit naar de AR/VR-bril van Apple.

Patently Apple