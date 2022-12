Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple maakt langverwachte AirTag-functies eindelijk wereldkundig

Apple heeft sinds november twee firmware-updates uitgebracht voor de AirTag-accessoire. Echter, tot vandaag wisten we niet precies wat die updates toevoegden, maar daar komt nu verandering in. Het bedrijf uit Cupertino heeft namelijk de ondersteuningspagina van nieuwe informatie voorzien.

Het gaat om firmware-updates 2.0.24 en 2.0.36, die onlangs dus voorbijgekomen zijn. De eerste update voor de AirTag verscheen op 10 november jongstleden, en laat gebruikers een onbekende NFC-tracker vinden via de optie Precision Finding. Om dit te kunnen doen, dien je wel in het bezit te zijn van een iPhone.

Apple vertelt meer over AirTag-updates

Die functie werd eerder dit jaar aangekondigd door het bedrijf uit Cupertino. Het doel van de functionaliteit is dat mensen niet gevolgd kunnen worden door verstopte AirTag-accessoires. Met Precision Finding kun je een onbekende tracker snel opsporen, verwijderen en uitschakelen, zodat je niet meer gevolgd wordt.

Daarnaast verbetert Apple de notificatiewaarschuwingen voor wanneer een AirTag met je meebeweegt, wanneer die niet bij zijn eigenaar is. Voor sommige functies heb je wel een iPhone 11 of later nodig, aangezien je daar de U1-chip voor nodig hebt. Die maakt gebruik van Ultra Wideband-technologie.

En hoe zit het met die andere update?

Iets langer dan een week geleden verscheen er nog een update voor de AirTag, namelijk 2.0.36. Apple laat weten dat die update het probleem met de snelheidsmeter oplost. Het kan zijn dat de ingebouwde accelerometer niet geactiveerd wordt wanneer dat wel moet gebeuren; maar daar hoef je nu niet meer over na te denken.

Helaas kun je de updates voor de AirTag niet forceren. Dit is namelijk een geautomatiseerd proces, dat plaatsvindt op het moment dat de accessoire in de buurt is van je iPhone. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat de updates in fases verschijnen. Het kan dus zijn dat je een bepaalde update nog niet ontvangen hebt.

