Apple komt met deze speciale AirTag voor Japans Nieuwjaar

Apple komt regelmatig met speciale uitvoeringen voor AirPods en de AirTag. Dit keer krijgt de tracker een kleine metamorfose voor Japans Nieuwjaar.

De AirTag is nu iets meer dan anderhalf jaar verkrijgbaar. De gadget is ideaal voor de echte sloddervos die zijn spullen kwijtraakt, of voor iemand die zijn belangrijke voorwerpen in de gaten houdt. Doordat het verbinding maakt met elk willekeurig Apple-device in de buurt, raak je nooit meer iets kwijt.

Een speciale uitvoering van de AirTag in Japan

Zo’n AirTag is natuurlijk hartstikke handig, maar echt heel mooi is de tracker niet. Het is gewoon een wit rond voorwerp, met daarbinnen wat metaal. Dat kan mooier volgens Apple en dus komt het nu met een speciale editie van het voorwerp.

Apple lanceert namelijk een speciale uitvoering voor het Japans Nieuwjaar. Op de AirTag staat daarom een konijn. En dat is volstrekt logisch aangezien het jaar van het konijn is aangebroken volgens de Japanse kalender.

Zo word je de eigenaar van een eigen exemplaar

Helaas voor ons is de speciale uitvoering van de AirTag alleen in Japan te krijgen en dus niet in ons land. Wil je er dus een hebben, dan zal je iemand in het land moeten kennen, of een heel goede vriend lief aankijken die daar net op reis is en een exemplaar voor jou wil meenemen.

Daarnaast krijgen de mensen de AirTag daar niet zomaar. Klanten kunnen deze alleen kopen wanneer ze ook een iPhone aanschaffen in de Apple Store, meldt Forbes. De actie geldt maar twee dagen. De limited edition AirTag is alleen verkrijgbaar op 2 en 3 januari 2023. Wel moeten zij wel snel zijn, want er worden er in totaal maar 30.000 van gemaakt.

Overigens is de AirTag niet de enige promotie in Japan. Tijdens het tweedaagse evenement kunnen klanten ook een giftcard scoren bij aankoop van bepaalde Apple-producten.