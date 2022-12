Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple dropt mysterieuze AirTag-update vlak voor de iOS 16.2-lancering

Misschien is het je al opgevallen, misschien heb je het nog niet gezien: de update voor je AirTag. De tracker voor je spullen heeft een nieuw versienummer gekregen (2.0.36) en een nieuw buildnummer (2A36). Maar verder dan dat komen we voorlopig niet. Opvallend is ook dat dit gebeurt vlak voor de release van iOS 16.2.

Het is de verwachting dat Apple ergens deze week de iOS 16.2-update uitbrengt voor moderne iPhones. Hoewel we daar al genoeg over weten, blijft het dus een mysterie wat de AirTag-update voor ons in petto heeft. We hebben niet het idee dat de tracker ineens allerlei nieuwe functies gekregen heeft van Apple.

Update voor je AirTag

Omdat de AirTag-update zo dicht tegen de release van iOS 16.2 aan zit, hebben veel mensen nu de neiging om beide updates aan elkaar te koppelen. Het zou namelijk kunnen zijn dat Apple de NFC-tracker voorbereidt op de komst van de software-update. Maar met welk doel, dat is voor nu nog onduidelijk.

Het zou allemaal vreemd toeval kunnen zijn. Alhoewel: Apple updatet zijn apparaten vaak omstreeks dezelfde periode. Dus zo heel gek is dit nou ook weer niet. Als het goed is werkt je AirTag momenteel op firmware-nummer 2.0.24. Je kunt dit controleren binnen de Zoek mijn-app op je iPhone.

Update handmatig installeren?

Mocht je iemand zijn die graag meteen updates installeert, dan hebben we slecht nieuws. Want er is helaas geen manier om dit te forceren. Je moet wachten totdat Apple de software beschikbaar stelt. Dat gebeurt in principe vanzelf, zolang de accessoire maar in de buurt van een iPhone is, bijvoorbeeld.

De redactie van 9to5Mac zet daar nog een kanttekening bij. Apple brengt dit soort updates namelijk vaak in fases uit. Dus het zou kunnen gebeuren dat je nog enkele weken moet wachten op je beurt. Hoe het ook precies zit, we zijn heel benieuwd naar wat Apple precies veranderd heeft aan de AirTag.

