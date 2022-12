Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Appclips voor je iPhone waren ‘the next big thing’, maar waar zijn ze?

Toen Apple appclips introduceerde voor je iPhone in 2020, tijdens de coronapandemie, leek die optie een pittig goed idee. Je kunt daarmee functies van applicaties gebruiken, zonder dat je de apps volledig hoeft te downloaden. Echter, gebruikers en ontwikkelaars hebben na twee jaar zoiets van: tja, waarom zou je eigenlijk?

Maar het idee was ooit tof. Omdat je geen volledige app hoeft te installeren, bespaart dat ruimte en rommel op je iPhone. Voor gebruikers is dat een groot voordeel, maar voor ontwikkelaars is dit wat minder. Die trekken daardoor wellicht minder gebruikers naar zich toe, en halen zodoende minder data binnen.

Appclips op iPhone niet populair

Inmiddels zijn we twee jaar verder en mogen we ons wel hardop afvragen: hoe staat het ervoor met die appclips? Nou, de functie was voornamelijk gericht op reizende iPhone-gebruikers. En aangezien iedereen twee jaar lang binnen zat, sneeuwde de optie een beetje onder. En dan hebben de bezwaren van ontwikkelaars nog.

Ontwikkelaars verdienen aan gebruikers die apps op hun smartphones houden. Zo zien ze hoe ze de apps gebruiken en verzamelen ze allerlei (soms geanonimiseerde) gebruiksgegevens, bijvoorbeeld via een online account. Met appclips krijgen ze geen toegang tot die data, waardoor het voor hen dus een waardeloze functie is.

Wachten tot het weer weggaat

Dat resulteert in een afwachtende houding van ontwikkelaars; die zitten hun tijd wel uit, totdat de functie verdwijnt. Bovendien: waarom zou je investeren in appclips voor iPhone wanneer je al een volledige app of website hebt? Voor bedrijven is dit dus niets, en ondertussen haalden ook gebruikers hun schouders op.

Het idee achter appclips was gebruikersvriendelijke softwarefuncties aanbieden voor gebruikers van een iPhone. En dat idee snijdt hout, maar niet voor alle apps binnen de App Store. Wellicht wel voor restaurantapps bijvoorbeeld, voor als je even snel iets wil bestellen. Maar daar is volgens veel gebruikers alles mee gezegd.

