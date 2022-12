Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoe jij de App Store op je iPhone waarschijnlijk verkeerd gebruikt

Heb je een iPhone? Dan kom je regelmatig in de App Store om al je apps te downloaden. Waarschijnlijk denk je dat je alles goed doet, maar toch kan het nog beter. Dit zijn onze tips voor je.

Of het nu WhatsApp, Spotify of Instagram is, je hebt ze allemaal gedownload in de App Store. Het is de plaats waar alle apps voor je iPhone zijn te vinden. Je haalt er nog meer uit met deze tips.

Drie iPhone-tips voor je App Store

Wij hebben drie tips voor je waardoor je een echte App Store-expert wordt. Zo gebruik je de service van Apple optimaal en dat is weer beter voor jezelf en zelfs jouw portemonnee. Hier komen ze.

#1 Zet automatische updates aan op je iPhone

Dit is misschien wel de belangrijkste tip. Het is namelijk van groot belang op je apps continu te updaten. Niet alleen functioneren ze beter, ook zorgt het ervoor dat je iPhone veiliger is. In nieuwe versies kunnen namelijk gaten in de beveiliging gedicht zijn, waardoor hackers geen kans hebben.

Het is heel simpel om automatische updates voor je iPhone aan te zetten. Hiervoor ga je naar Instellingen en vervolgens naar App Store. Zoek daar naar automatische downloads en vink deze aan. Zo hoef je niet terug naar de App Store om al je apps te downloaden.

In die instellingen kun je ook aangeven of je de updates wil downloaden via je mobiele data en of je apps die op andere Apple-apparaten hebt staan (zoals je iPad) automatisch wil downloaden op je iPhone.

#2 Beheer je abonnementen in de App Store

Je hebt je nu dus beschermt tegen hackers op je iPhone, het is ook tijd om je portemonnee te beschermen. In de App Store kun je ook je abonnementen beheren. Gebruik je bijvoorbeeld Strava of Netflix niet? Dan kun je ze simpel opzeggen.

Vroeger was dat nog ingewikkeld en moest je dat doen via iTunes. Nu kan het gewoon simpel via de App Store. Hiervoor klik je op je avatar rechtsboven in het scherm van de winkel. Vervolgens ga je naar Abonnementen. Daar zie je al jouw abonnementen die nog lopen en ook die inactief zijn.

Als je een app wil opzeggen, klik je in dat menu op de app zelf. Via Zeg abonnement op, ben je in een keer van het abonnement af. Handig dus om dat meteen te regelen in de App Store!

#3 Verwijder automatisch apps die je niet gebruikt

Mijn iPhone staat vol met apps die ik eigenlijk amper of helemaal niet gehrui en waarschijnlijk herken je die situatie maar al te goed. Toch is het onhandig, aangezien deze apps wel opslagruimte gebruiken. Gelukkig heeft Apple daarvoor een oplossing.

Je kunt namelijk instellen dat je iPhone deze apps automatisch verwijdert. Hiervoor ga je net zoals bij je automatische updates naar Instellingen>App Store. Daar vink je Ruim apps op aan. Wees niet bang, de bijbehorende gegevens en documenten gaan niet verloren. Als je een app weer installeert komen die automatisch terug. Handig, dus!