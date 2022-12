Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

App Store alleenheerser op iPhone, maar dat gaat niet lang meer duren

We naderen het einde van een tijdperk, nu het erop lijkt dat Apple de alleenheerschappij van de App Store opheft. Naar verluidt gaat de iPhone-maker officieel winkels van derde partijen ondersteunen op iOS. Ook moet je applicaties kunnen sideloaden (installeren vanuit andere bronnen dan een officiële winkel).

Dat zijn nogal wat veranderingen, maar ze liggen in de lijn der verwachting. Dit heeft namelijk alles te maken met nieuwe wetten die vanaf volgend jaar gelden binnen de Europese Unie. Apple heeft zich er flink tegen verzet; maar wil het bedrijf op Europees grondgebied commercieel actief blijven, dan moet het schikken.

App Store krijgt concurrentie

Bloomberg schrijft dat Apple-ingenieurs hier achter de schermen hard aan werken. De iPhone-maker moet immers belangrijke kernelementen openbaren, zodat andere partijen ook hun eigen downloadwinkel kunnen openen. Het gaat er dus écht van komen, zoals nu lijkt: de App Store krijgt concurrentie.

Dit biedt opties voor gebruikers, omdat ze niet meer afhankelijk zijn van de App Store voor hun apps. Natuurlijk schuilen hier ook gevaren in, zoals Apple terecht opmerkt, maar dat mag de concurrentie niet beperken. Het is aan gebruikers zelf om veilig om te gaan met de middelen die ze tot hun beschikking hebben.

Kans voor iPhone-ontwikkelaars

Daarnaast liggen er kansen voor iPhone-ontwikkelaars, die met andere downloadwinkels en sideloading de App Store-belasting kunnen ontwijken. Apps kunnen daardoor – in theorie – goedkoper aangeboden worden. Ook hoeven gebruikers daardoor niet altijd meer dieper in de buidel te tasten voor producten die elders goedkoper zijn.

De nieuwe wet die dit mogelijk maakt is de Digital Markets Act (DMA). Daar is in het afgelopen jaar heel veel om te doen geweest, omdat het de macht van grote techbedrijven aan banden legt. Over die macht raken mensen ook niet uitgesproken — sterker nog, politici zouden daar bang voor moeten zijn.

