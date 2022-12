Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Maakt Android-fabrikant OnePlus nou een toetsenbord voor… Apple?

Soms kan een bedrijf nog wel eens verrassen: dat bewijst Android-fabrikant OnePlus zo vlak voor het einde van het jaar. De Chinese fabrikant van smartphones en oordopjes werkt nu, samen met een ander bedrijf, aan een toetsenbord dat ook werkt voor de Mac. Dat is op z’n minst opvallend te noemen, toch?

Samen met Keychron werkt OnePlus nu aan een mechanisch toetsenbord voor Mac, Windows en Linux. Het betreft geen “Windows-toetsenbord voor Mac”, aldus de Android-fabrikant. Dit keyboard is namelijk zo ontworpen dat die naadloos met de Apple-computer werkt. De layout lijkt op die van de MacBook.

Android-fabrikant werkt aan Mac-toetsenbord

Vooral dat laatste moet MacBook-gebruikers als muziek in de oren klinken. Maar het toetsenbord beschikt daarnaast ook over een double-gasket mount design, waardoor typen voelt als een ‘vloeiende en plezierige beweging”. Verder laat OnePlus weten dat de accessoire ook weinig geluid maakt tijdens het typen.

Het toetsenbord is – net als de Magic Keyboard van Apple – gemaakt van aluminium. Mocht dit keyboard extreem veel gaan lijken op het andere aanbod van Keychron, dan moet je er ook rekening mee houden dat dit een flinke unit wordt. Maar dat hoeft niet per se een negatieve eigenschap te zijn, natuurlijk.

Aanpasbare mogelijkheden

De Android-fabrikant belooft verder dat er veel aanpasbare mogelijkheden zijn, zoals switches die je kunt omwisselen en opensource software. Dit klinkt allemaal leuk en aardig, maar wat een toetsenbord goed maakt is altijd erg persoonlijk. Er zal ongetwijfeld een markt voor zijn, met mensen die net iets anders willen.

Er zijn op moment van schrijven nog een hoop dingen die we niet weten. Zo weten we niet precies wanneer de keyboard uitkomt en wat die moet gaan kosten. Ook hebben we nog geen echte foto te zien gekregen en weten we dus niet hoe de accessoire eruit ziet. De lancering vindt in elk geval begin volgend jaar plaats.

OnePlus