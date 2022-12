Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Nieuwe Amac-winkel Breda krijgt nu al zeer bijzondere status

Op zaterdag 17 december opent Amac een gloednieuwe winkel in het centrum van Breda. Hoewel deze locatie de zoveelste in Nederland is, wordt het wel de eerste winkel met een exclusief label.

Tot nu toe zijn er drie winkels in Europa die het label Apple Premium Partner mogen dragen. De gloednieuwe winkel in Breda voegt zich als vierde winkel in het bijzondere rijtje en haalt het exclusieve label dus voor het eerst naar Nederland.

Amac Breda krijgt exclusief label

“Trots”, dat is het gevoel wat bij Amac-oprichter en directeur Ed Bindels overheerst. Niet heel vreemd, want het is slechts de vijfde keer dat een winkel in de wereld het dergelijke label krijgt. In het persbericht, waarin de komst van het label bekendgemaakt wordt, reageert de directeur.

“Dat Breda ertussen staat toont aan hoe belangrijk Nederland en Amac zijn voor Apple.”

“In de winkel komt dit nieuwe concept goed tot zijn recht door de grote ruimte die we tot onze beschikking hebben”, zo laat hij weten. Een grote ruimte is het zeker, want de Amac-winkel aan de Ginnekenstraat in Breda is bijna tweehonderd vierkante meter groot. Twee keer zoveel als de vorige locatie in Breda.

Wat is een Apple Premium Partner?

Best wel tof dat Amac, dat op Apple-gebied wel echt een groot begrip is in ons land, het label toebedeeld krijgt. Maar wat is een Apple Premium Partner nu precies?

Het gaat om een nieuw winkelconcept dat door Apple in het leven is geroepen voor winkels die uitsluitend Apple-producten en accessoires verkoopt. Het is mede tot stand gekomen door de ervaring die het Amerikaanse bedrijf opdeed in winkels over de hele wereld.

Al met al ligt de lat veel hoger op het gebied van klantgerichtheid, kennis van het ecosysteem en professionaliteit. De meubels komen uit de VS, er is geen toonbank met kassa meer en de accessoires staan direct naast de producttafels.

Apple Premium Partner is het vervolg op het Premium Reseller-label uit 2009 en in slechts vijf winkels wereldwijd van kracht. Naast Breda zijn er ook winkels in Zürich, Praag, Kuala Lumpur en Granada.