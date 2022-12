Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Dit weten tot nu toe over de toekomstige AirPods Max 2

De AirPods Pro 2 zijn pas uit en dus richten we onze blik langzaam op de AirPods Max 2. Wat kunnen we precies verwachten van de premium koptelefoon van Apple? Jouw vrienden van OMT vertellen het.

De AirPods Pro 2 zijn geweldig. Sommige mensen noemen het dan ook de earbuds-versie van de AirPods Max. De overhead koptelefoon van Apple kwam twee jaar geleden uit en dus kijkt men langzaam naar een nieuwe versie. Wij zetten de geruchten over de nog uit te komen koptelefoon op een rij.

Wat kunnen we van de nieuwe AirPods Max verwachten?

Laten we eerlijk zijn, de functies van de AirPods Max beginnen heel langzaam te dateren en dus is het tijd voor een update. Als we de doorgaans goed geïnformeerde Mark Gurman moeten geloven staat een nieuw model voor 2024 op de planning.

Er komt volgens hem sowieso een grote verandering. De journalist meldt namelijk dat de AirPods Max een USB-C aansluiting heeft. Apple moet wel, aangezien Europa de aansluiting verplicht voor alle kleine apparaten.

Toch lijkt Apple er niet al te veel haast mee te maken, want diezelfde Gurman vertelde in mei 2021 nog dat het bedrijf er niet heel actief mee bezig was. Echt heel veel zeer concrete geruchten zijn er dan ook niet, al is er hier en daar wel wat speculatie.

Kijken naar de originele versie

Daarvoor gaan Apple-fans vooral terug naar de ontwikkeling van de originele AirPods Max. Het idee was toen dat de onderdelen van de koptelefoon makkelijk aan te passen waren. Zo moesten bijvoorbeeld de oorstukken en de hoofdband vervangen kunnen worden. Iets wat bij de uiteindelijke versie niet het geval was. Het is ondanks toch een goed idee voor een opvolger.

Uit die tijd stamt ook nog een ander nieuwtje dat afkomstig was van Jon Posser. Hij wist te melden dat er naast de AirPods Max ook een goedkopere sportieve variant zou komen. Deze is echter nooit op de markt gekomen en dit kan ook wel een idee zijn voor de nieuwe AirPods Max 2.

Een ander redelijk gerucht is dat de nieuwe AirPods Max oordetectie krijgt. Dat is zeker handig aangezien de twee kanten van de koptelefoon erg op elkaar lijken. Zet je ‘m dus verkeerd op, dan hoor je nog steeds in je linker oor het geluid wat voor links is bestemd. Echt veel meer over technische features is helaas niet te melden.

Nog meer nieuwigheden

Wat we bij een nieuwe versie sowieso ook verwachten zijn een aantal nieuwe kleuropties. Zoals we bij de iPhone en iPad zien, is dat Apple bij nieuwe versies nog weleens de kleuren wil aanpassen.

Voor de rest zullen we voor nieuwe functies van AirPods Max 2 vooral moeten kijken naar de nieuwe AirPods Pro. Het ligt voor de hand dat er een nieuwe chip aan de binnenkant komt. Dat kan natuurlijk de H2 zijn, maar Apple kan er ook voor kiezen om een hele nieuwe chip te ontwikkelen.

De AirPods Pro hebben ook een betere noise cancelling dan de Max, dus die verbetering zit er sowieso wel in. Hetzelfde geldt onder andere voor Bluetooth 5.3, conversation boost, huiddetectie en een beter Zoek mijn-functie.