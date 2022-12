Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Belkin introduceert makkelijke oplossing voor die gore AirPods van je

AirPods zijn oordoppen die in je oren verdwijnen. Dat betekent dat ze ook wel eens een flinke laag viezigheid opscheppen wanneer je ze er weer uithaalt. Die viezigheid is niet alleen smerig, maar kan ook funest zijn voor je audiobeleving. Ja, heb je daar wel eens over nagedacht? Nee? Nou, Belkin wel.

Belkin is een populaire fabrikant die bekendstaat om allerlei accessoires voor Apple-producten. Dit keer komt het bedrijf met een handige Cleaning Kit voor je AirPods. Dit is niet zomaar een verzameling aan willekeurige spullen waarmee jij je oordopjes schoonmaakt. Hierin zit alles wat je nodig hebt voor het schoonmaken.

AirPods schoonmaken met Belkin Cleaning Kit

De Cleaning Kit van Belkin bevat allerlei spullen waarmee je de AirPods van de eerste, tweede en derde generatie schoonmaakt. Het maakt dus in feiten niet in uit welke versie je dagelijkse draagt. Opvallend is dat de fabrikant niet de Pro-modellen als compatible opgeeft. Helaas weten we niet waarom dat zo is.

In het pakket tref je een schoonmaakborsteltje, een soort waxpoetser, schoonmaakgel en een microvezeldoekje aan. Met deze spullen kun je de verzameling oorsmeer veilig en netjes verwijderen. Het doel: niet alleen om de viezigheid weg te halen, maar ook om de audioprestaties in ere te herstellen.

Oordoppen worden nou eenmaal snel vies

We kunnen het ons niet voorstellen dat je nog nooit naar je AirPods keek en dacht: gadverdamme. Het kan zijn dat je een keer vergeet je oren schoon te maken, maar dat zie je dan meteen terug op je oordopjes. Dat kan de beste overkomen; we oordelen niet. Maar als je het dan ziet, maak het dan wel gelijk schoon.

Doe je dit te lang niet, dan kan die oorsmeer tussen bepaalde onderdelen van de AirPods terechtkomen en een obstakel vormen tussen de audio en de gehoorgang. Klinkt je muziek soms ineens modderig? Of mis je wat hogere tonen? Dan doe je er goed aan die dingen eens goed schoon te maken.

