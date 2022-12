Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Account delen op Netflix: dat is vanaf deze datum niet meer mogelijk

Stiekem doen we het eigenlijk allemaal wel: ons Netflix-account delen met anderen. De streamingdienst heeft daar een hekel aan en wil daar nu voor goed een einde aan maken. Op deze datum is het zover.

Het delen van een Netflix-account doen zeer veel mensen en dat is ook best logisch. De streamingdienst is tegenwoordig vrij prijzig en het is daarom een ideale manier om de kosten te drukken. De streamingdienst loopt daardoor inkomsten mis en wil daar een einde aan maken.

Geen account meer delen op Netflix

Netflix is al een tijdje bezig om een manier te zoeken om het delen van een account te stoppen. In sommige landen in Zuid Amerika test het daarom software die dat moet detecteren. Vervolgens krijgen gebruikers een melding en wordt uiteindelijk een account geblokkeerd.

Het is natuurlijk een test in een paar landen, maar volgend jaar komen we allemaal aan de beurt. En dat is eerder dan we denken meldt The Wall Street Journal. Volgens de krant wil Netflix het delen van accounts al begin 2023 blokkeren.

Zoveel moet je waarschijnlijk extra betalen

In 2023 gaat Netflix mensen die een account delen opsporen. Zij krijgen dan een melding in de app te zien waarin gevraagd wordt om een extra bedrag hiervoor te betalen. In de Zuid-Amerikaanse landen waar de manier nu al getest wordt, ligt dat bedrag rond de 3 euro.

Het ligt voor de hand dat Netflix dezelfde tactiek gaat hanteren in de rest van de wereld en dat is natuurlijk vrij slim. Die 3 euro is natuurlijk niet zoveel als een geheel nieuw abonnement kost. De grote vraag is natuurlijk of de streamingdienst hier dezelfde prijzen hanteert.

Op dit moment kost het goedkoopste abonnement op Netflix 7,99 euro per maand. Het duurste lidmaatschap waar je in 4K kunt kijken en op de meeste schermen heeft een prijs van 15,99 euro per maand.