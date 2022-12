Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

5 kerstfilms en -series die je op Apple TV+ wilt zien

Het is bijna Kerstmis. Dat betekent dat je Mariah Carey, Wham! en Andy Williams elk uur door je radio hoort galmen. Natuurlijk zijn er ook films en series die jou het Kerstgevoel geven. Wij zetten de vijf beste op Apple TV+ op een rij.

Kerstmis is de tijd waarbij je samenkomt met je vrienden en familie. Dat betekent natuurlijk ook samen eten en drinken. Maar wat is er nu leuker om voorafgaand of na het Kerstdiner een Kerstfilm of -serie op te zetten. Daarvoor kun je gewoon bij Apple TV+ terecht.

Kerstfilms en -series op Apple TV+

Het aanbod op Apple TV+ wordt elke week weer groter. Dat betekent dat je er nu ook een aantal Kerstfilms en -series streamt. Deze zijn wat lastiger te vinden dan op Netflix. Gelukkig helpen we je om in de stemming voor Kerstmis te komen. Hier komen onze 5 favorieten.

Spirited

Spirited is een typische Kerstfilm in een ander jasje op Apple TV+. Deze film vertelt het verhaal van A Christmas Carol van Charles Dickens op een compleet eigen wijze. Dat doen Ryan Reynolds, Will Ferrell en Octavia Spencer op een hilarische manier.

Je ziet een gierige man die iedereen om hem heen slecht behandelt. Hij wordt door een geest meegenomen naar het verleden en de toekomst om te ontdekken hoe hij zo ellendig en alleen is geëindigd en hoe dat verder gaat in zijn leven.

Ted Lasso: Carol of the Bells

Bij Ted Lasso denk je niet meteen aan Kerstmis. Zeker niet omdat de serie nooit gereleased is tijdens de feestdagen. Dat betekent niet dat de makers niet aan kerst denken. Zo zagen we afgelopen al een Kerstspecial uitkomen en deze was weer ouderwets genieten.

Carol of the Bells is aflevering 4 van seizoen 2 op Apple TV+. Rebecca stuurt Ted op pas voor een geheime missie en Roy en Keeley zijn op zoek naar een mirakel. Ondertussen is iedereen welkom bij de familie Higgins.

Mythic Quest: The 12 Hours of Christmas

Ook Apple TV’s andere komedieserie mag natuurlijk niet achterblijven. Sinds dit jaar heeft Mythic Quest ook zijn eigen kerstaflevering (seizoen 3, aflevering 7), die overigens nog maar net uit is.

Tijdens de eerste feestdagen sinds Ian en Poppy zijn vertrokken, pakt David de touwtjes in handen. Hij probeert het team de kerstsfeer te geven. Maar of dat ook lukt?

‘Twas the Fight Before Christmas op Apple TV+

Denk je dat een documentaire tijdens Kerstmis saai is? Niet op Apple TV+. In deze docu zie je ook hoe Kerstmis compleet in de soep kan lopen.

Niets is er leuker tijdens Kerstmis om mooi verlichte straten en huizen te zien, maar zou je dat ook fijn vinden als je buurman grootse plannen ermee heeft? Zijn buren zijn het zat en dagen hem voor de rechter. Hoe dat afloopt zie je op Apple TV+. Een soort Rijdende Rechter XXL.

Fraggle Rock: Back to the Rock Night of the Lights

We kunnen deze lijst natuurlijk afsluiten met Mariah Carey’s Kerstmisspecials, maar die kent iedereen wel. Tijd om het over een onbekendere titel te hebben op Apple TV+: Fraggle Rock.

Om Kerstmis te vieren gaan de Fraggles op avontuur om het helderste licht te vinden. Tegelijkertijd komen ze ook achter de betekenis van de feestdag. Natuurlijk zijn er veel liedjes in deze special die je echt het Kerstgevoel geven.