Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

5 iPhone-apps die iedereen in december 2022 wil proberen

Ontwikkelaars van apps zitten niet stil. Continu verbeteren ze hun iPhone-apps, dus ook deze maand zijn er weer nieuwe features te vinden. Maar welke zijn nu de beste? Wij zetten onze vijf favorieten in december op een rij.

Er zijn zoveel verschillende apps te vinden, dat we begrijpen dat je de weg kwijtraakt. Om je toch een beetje up to date te houden zetten we vijf toffe apps op een rij.

5 apps die je zeker moet proberen op je iPhone

Ben je er klaar voor en heb je de App Store op je iPhone al open staan? Dan kun je deze apps meteen downloaden.

#1 Snapseed

Foto’s bewerken is natuurlijk hartstikke leuk, alleen moet je flink betalen voor apps als Photoshop. Toch kan het goedkoper met Snapseed. Dit is een gratis fotobewerkingsprogramma van Google, waarmee je aan de slag kunt met zowel JPG als RAW.

Toch moeten we je wel een waarschuwing geven. Deze app is niet al te uitgebreid. Toch kunnen fotografen die snel verbetering willen met een foto zich prima uitleven. Probeer eens een van de tig filters die beschikbaar zijn.

#2 AirDroid

Heb je een iPhone en een Windows computer, dan weet je hoe verschrikkelijk het is om documenten en bestanden van het ene apparaat naar het ander te sturen. Gelukkig zijn er apps die dat simpeler maken. AirDroid is er een van.

Maar AirDroid kan veel meer dan bestanden delen. Zo is het mogelijk om je scherm op een ander apparaat weer te geven, of deze van afstand te besturen.

#3 Color Widgets voor iPhone

Sinds de release van iOS 16 is het mogelijk om je home screen en lock screen nog meer aan te passen. Zo kun je er nu een aantal widgets toevoegen. Je wil dat natuurlijk zo mooi mogelijk doen en Color Widgets is daar een van de beste apps voor.

Zo kun je de kleur en icoontjes van je thuisscherm kun de kleur en stijl aanpassen die je wil en dat ziet er ontzettend tof uit. Voor de echte creatieveling is er dus genoeg uitdaging te vinden om de mooiste creatie te maken.

#4 FilMic-app Pro

We filmen allemaal wel eens met onze iPhone. Daar kun je natuurlijk de Apple-app voor gebruiken, maar er zijn genoeg andere apps te vinden in de Store. FilMic Pro is misschien wel een van de beste.

Met FilMic Pro heb je een complexe camera met veel opties die tegelijkertijd heel gebruiksvriendelijk is. Wil je dus filmen als een pro met de gemakken van een simpele camera, dan is dit je kans.

#5 Notion voor iPhone

Er zijn ontzettend veel notitie-apps voor je iPhone. Naast de Apple app heb je ook alternatieven als OneNote en Google Keep. Notion is echter een van de fijnste opties voor de iPhone. Vooral als je met mensen samenwerkt op het werk of in een andere organisatie.

Je kunt er echt alles in vinden. Wiki’s databases en opdrachten, je kunt ze allemaal toevoegen. Je kunt ook zelf eigen werkmappen en templates toevoegen. Kortom, een van de meest ideale notitie-apps.